search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 19:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 17:08

Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ

08.09.2025 17:08
merts-new

Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και προέβλεψε ότι στο μέλλον η διατλαντική συνεργασία θα εξαρτάται από την περίσταση και τα αμοιβαία συμφέροντα των δύο πλευρών.

Η Ευρώπη πρέπει να επανεκτιμήσει τα συμφέροντά της και να επιδιώξει πιο επιθετικά νέες εταιρικές σχέσεις ανά τον κόσμο, καθώς η σχέση της με τις ΗΠΑ αλλάζει, δήλωσε ο κ. Μερτς στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου των περίπου 230 γερμανών πρέσβεων στο Βερολίνο, η οποία παραγματοποιείται υπό τον τίτλο «Ασφάλεια, Ελευθερία, Ευημερία». «Εμείς στην Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τα συμφέροντά μας, χωρίς ψευτονοσταλγίες», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «σημαντικός εταίρος», αλλά και ότι «η σχέση των δύο πλευρών έχει καταστεί λιγότερο αυτονόητη», με την Ουάσιγκτον να την συνδέει πλέον με συγκεκριμένα συμφέροντα και θέματα. «Η σχέση της Ευρώπης με τις ΗΠΑ θα εξαρτάται από την ισχύ της», υπογράμμισε ο Φρίντριχ Μερτς και παραδέχθηκε ότι πρόκειται για νέα κατάσταση, η οποία σημαίνει επίσης και ότι θα πρέπει «να συνάψουμε νέες εταιρικές σχέσεις ανά τον κόσμο, αλλά και να διευρύνουμε και να ενισχύσουμε ήδη υπάρχουσες ακόμη πιο επιθετικά από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα». Ο καγκελάριος πρόσθεσε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει την από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους ενός βασιζόμενου σε αρχές συστήματος το οποίο θα προωθεί το ελεύθερο εμπόριο – και με τις ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στη Ρωσία, ο κ. Μερτς επανέλαβε την εκτίμηση ότι «όλα δείχνουν πως τα ιμπεριαλιστικά σχέδια του (Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν θα σταματήσουν στην κατάκτηση της Ουκρανίας, αλλά ότι, αντιθέτως, εκεί άρχισαν».

Απευθυνόμενος στους επικεφαλής των γερμανικών ξένων αποστολών, ο καγκελάριος υπογράμμισε ακόμη ότι στις μέρες μας δεν μπορεί κανείς να σκέφτεται την εσωτερική, την οικονομική, την εμπορική και την μεταναστευτική πολιτική χωρίς να λαμβάνει υπόψιν την διάσταση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας. «Δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για εσωτερική πολιτική και για εξωτερική πολιτική σα να πρόκειται για δύο σαφώς διαχωρισμένα πεδία. Αυτός ο διαχωρισμός προσφέρει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Υποδηλώνει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τους πολέμους εκεί έξω, για τους επιτιθέμενους, τους παραβάτες των κανόνων. Εξυπηρετεί μόνο την ανάγκη απομονωτισμού», δήλωσε και πρόσθεσε ότι «η Γερμανία, ακόμη και αν περιβάλλεται από φίλους, δεν είναι νησί, αλλά ακριβώς το αντίθετο, οι πολύ στενοί δεσμοί με τους ευρωπαίους φίλους και γείτονές μας καταδεικνύουν πόσο βαθιά αλληλένδετες είναι οι αποφάσεις εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής».

Διαβάστε επίσης:

Μπαϊρού: Αντιμέτωποι οι βουλευτές «όχι με ένα πολιτικό, αλλά ένα ιστορικό ζήτημα» για το μέλλον της Γαλλίας (LIVE)

Ο Νετανιάχου υπόσχεται να «συλλάβει όλους όσους βοήθησαν» τους δράστες της επίθεσης με 6 νεκρούς

Τουρκία: Δύο αστυνομικοί νεκροί μετά από επίθεση σε αστυνομικό τμήμα (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-putin-74
ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Τουλάχιστον 92 Αμερικανοί εθελοντές νεκροί στον πόλεμο στην Ουκρανία – «Σιωπή» Τραμπ για να μην συγκρουστεί με τον Πούτιν

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες της Ευρωκλινικής που κατηγορούνται για λάθος μετάγγιση αίματος – Εκτός κινδύνου ο ασθενής, τι απαντά η ιδιωτική κλινική

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα στοιχεία της δικογραφίας για τους γενικούς γραμματείς

si tzinpingk 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σι Τζινπίνγκ: Ζητά από τους ηγέτες των BRICS να αντισταθούν σε όλες τις μορφές προστατευτισμού

trump 881- new
ΚΟΣΜΟΣ

Απόφαση – κόλαφος για τον Τραμπ: Εφετείο διατηρεί αποζημίωση-μαμούθ 83 εκατ. δολαρίων για δυσφήμηση κατά της E. Jean Carroll

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 19:35
trump-putin-74
ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Τουλάχιστον 92 Αμερικανοί εθελοντές νεκροί στον πόλεμο στην Ουκρανία – «Σιωπή» Τραμπ για να μην συγκρουστεί με τον Πούτιν

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες της Ευρωκλινικής που κατηγορούνται για λάθος μετάγγιση αίματος – Εκτός κινδύνου ο ασθενής, τι απαντά η ιδιωτική κλινική

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα στοιχεία της δικογραφίας για τους γενικούς γραμματείς

1 / 3