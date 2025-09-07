search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 01:10
ΚΟΣΜΟΣ

07.09.2025 23:31

Τουρκία: Τεταμένο κλίμα στη Κωνσταντινούπολη – Η αστυνομία έστησε φράγματα έξω από τα γραφεία του CHP

07.09.2025 23:31
odofragmata

Το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό (CHP), κάλεσε τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης να συγκεντρωθούν, αφού η αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από την έδρα του, κάτι που ο ηγέτης του αποκάλεσε «πολιορκία».

Το CHP έχει μπει εδώ και μήνες στο στόχαστρο μιας δικαστικής καταστολής σε βάρος εκατοντάδων μελών του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η σύλληψη του οποίου τον Μάρτιο έγινε αφορμή για την οργάνωση των μεγαλύτερων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας εδώ και μια δεκαετία.

Το CHP αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα νομικά μέτρα εναντίον του είναι πολιτικές προσπάθειες ώστε να εξαλειφθούν οι εκλογικές απειλές για τον Ερντογάν και να αποδυναμωθεί η αντιπολίτευση.

Την Τρίτη, δικαστήριο καθαίρεσε τον επικεφαλής και τη διοίκηση της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενο παρατυπίες στην εκλογή του στο συνέδριο του 2023.

Μιλώντας σε μια συγκέντρωση του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ κάλεσε τους Τούρκους να διαδηλώσουν κατά της δικαστικής απόφασης και της καταστολής του κόμματός του, καθώς και εναντίον των αστυνομικών μέτρων, δηλαδή των φραγμάτων που στήθηκαν γύρω από την έδρα του για να περιοριστεί η πρόσβαση σε αυτό.

«Από εδώ, καλώ όλους τους δημοκράτες και τα μέλη του CHP στα οποία φτάνει η φωνή μου, να προστατεύσουν το σπίτι του Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη», ειπε.

Η νεολαία του CHP κάλεσε επίσης τους κατοίκους της πόλης να συγκεντρωθούν απόψε στα τοπικά γραφεία του κόμματος. Άλλη μια διαδήλωση είναι προγραμματισμένη για αύριο το πρωί.

