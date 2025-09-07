search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 23:31
ΚΟΣΜΟΣ

07.09.2025 21:57

Ρουμανία: Η κυβέρνηση επέζησε από τέσσερις προτάσεις δυσπιστίας

07.09.2025 21:57
Η κυβέρνηση συνασπισμού της Ρουμανίας επιβίωσε από τέσσερις συνεχόμενες προτάσεις δυσπιστίας σήμερα, γεγονός που θα της επιτρέψει να προχωρήσει σε αυξήσεις φόρων για να μειώσει το έλλειμμα και στις περικοπές των δαπανών που έχουν εξοργίσει τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα και έχουν αυξήσει την πιθανότητα απεργιών.

Η τετρακομματική κυβέρνηση συνασπισμού πρέπει να μειώσει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποτρέψει μια υποβάθμιση της αξιολόγησης από την τελευταία βαθμίδα της επενδυτικής βαθμίδας και να ξεκλειδώσει τα κεφάλαια ανάκαμψης δισεκατομμυρίων ευρώ από τις Βρυξέλλες.

Νωρίτερα αυτό το μήνα έστειλε πέντε νομοσχέδια στο κοινοβούλιο με δημοσιονομικό αντίκτυπο περίπου 10,6 δισεκατομμυρίων λέι (περίπου 3 δισεκ. ευρώ), επιταχύνοντας την έγκρισή τους σε μια διαδικασία που παρακάμπτει μακροχρόνιες συζητήσεις αλλά αφήνει το υπουργικό συμβούλιο ανοιχτό σε ψήφους δυσπιστίας.

«Οι στόχοι μας είναι απλοί», είπε ο πρωθυπουργός Ίλιε Μπολογιάν στους βουλευτές. «Να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 6% το 2026, να αξιοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ και να διατεθούν πόροι για δημόσιες επενδύσεις».

Η ακροδεξιά αντιπολίτευση κατέθεσε προτάσεις δυσπιστίας για τέσσερα από τα πέντε νομοσχέδια, ωστόσο όλες απορρίφθηκαν αφού ο κυβερνητικός συνασπισμός ελέγχει το 70% των εδρών του κοινοβουλίου.

Η νομιμότητα των νομοσχεδίων θα μπορούσε να κριθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ένα από αυτά, που αυξάνει σταδιακά την ηλικία συνταξιοδότησης δικαστών και εισαγγελέων, έχει ήδη αμφισβητηθεί από το δικαστικό σώμα. Η κυβέρνηση επέλεξε να χωρίσει τα μέτρα σε πέντε νομοσχέδια, ώστε να μην ακυρωθούν όλα τα μέτρα, εάν κάποιο από αυτά κριθεί αντισυνταγματικό.

