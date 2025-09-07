Ιταλία: Την Δευτέρα το τελευταίο αντίο στον Τζόρτζιο Αρμάνι – Ημέρα πένθους στο Μιλάνο

Πάνω από 6.000 πολίτες υπολογίζεται ότι πήγαν στο Αrmani Theatro στο Μιλάνο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον «βασιλιά» της ιταλικής μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Αύριο, Δευτέρα η πόλη θα πενθήσει επίσημα τον θρυλικό σχεδιαστή καθώς θα πραγματοποιηθεί ιδιωτικά η κηδεία του.

Η ατμόσφαιρα ήταν «σχεδόν εκκωφαντικά σιωπηλή», αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ με τον κόσμο να δείχνει το σεβασμό του στον θρυλικό σχεδιαστή, αφήνοντάς του λευκά τριαντάφυλλα, όπως ήταν το φόντο μέσα στον χώρο όπου βρίσκονταν η σορός του.

Στο προσκύνημα παρέστησαν προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και της πολιτικής, ανάμεσά τους Ιταλοί σκηνοθέτες, αθλητές, ολυμπιονίκες, πρώην και νυν μοντέλα, καθώς και ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα. Στην ιταλική πόλη κηρύχθηκε για τη Δευτέρα επίσημη ημέρα πένθους. Η ιδιωτική κηδεία του Αρμάνι θα τελεστεί στο χωριό Βάλτα της Ρεντίνας, τόπο καταγωγής του.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών.

