Τζιόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες άνθρωποι στο λαϊκό προσκύνημα της σορού του στο Μιλάνο – «Κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων» (Photos/Video)

Ουρές έξω Armani Teatro, της οδού Μπεργκονιόνε του Μιλάνου, σχηματίζουν χιλιάδες άνθρωποι από το πρωί του Σαββάτου για να αποτίσουν φόρο τιμής στον μεγάλο εκλιπόντα σχεδιαστή μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, την Πέμπτη.

Οι ουρές είναι δύο: τη μία σχηματίζουν μόνον οι εργαζόμενοι στον οίκο του διεθνούς φήμης μόδιστρου και τη δεύτερη οι κάτοικοι του Μιλάνου και όλοι όσοι θεωρούσαν τον εκλιπόντα στυλίστα μοναδικό κεφάλαιο για τη χώρα τους.

🔵#GiorgioArmani Aperta la camera ardente. Dalle 7 di questa mattina centinaia le persone in fila per l’ultimo addio al grande stilista, nel suo teatro di Via Bergognone a Milano. Grande commozione di dipendenti e cittadini. Il racconto dell’inviato @fedemello pic.twitter.com/qEsyZrJXUU — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 6, 2025

Στην ιταλική συμπρωτεύουσα κηρύχθηκε για μεθαύριο επίσημη ημέρα πένθους. Η κηδεία του “βασιλιά Τζόρτζιο” θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η σορός του θα εκτίθεται όλο το Σαββατοκύριακο σε λαϊκό προσκύνημα στο για τον κόσμο που θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στον διεθνούς φήμης Ιταλό μόδιστρο.

«Ελπίζω να αφήσω μια ανάμνηση διαρκούς προσπάθειας, σεβασμού και προσεκτικής προσέγγισης των ανθρώπων και της πραγματικότητας. Όλα ξεκινούν από εκεί», είναι η φράση του Τζόρτζιο Αρμάνι που προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη στο εσωτερικό του θεάτρου, όπου πραγματοποιείται το λαϊκό προσκύνημα.

Ο χώρος έχει διακοσμηθεί με λευκά λουλούδια.

«Αδύνατον να τον ξεχάσουμε»

«Στην πόλη μας ο Αρμάνι βρίσκεται παντού, είναι αδύνατον να τον ξεχάσουμε. Πίστευε στην επαγγελματική δράση ως τρόπο προσωπικής και επαγγελματικής ολοκλήρωσης. Εκ πρώτης όψεως μπορεί να έμοιαζε απόμακρος, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ ζεστός και εγκάρδιος, κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων», δήλωσε ο δήμαρχος του Μιλάνου Μπέπε Σάλα.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε στο σπίτι του, όπου βρισκόταν για να αναρρώσει μετά από πρόσφατη νοσηλεία, που είχε κρατηθεί μυστική.

«Με ατελείωτη θλίψη, η Armani Group ανακοινώνει την απώλεια του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμης της: Τζόρτζιο Αρμάνι», ανέφερε η όμιλος Αρμάνι στην ανακοίνωσή του.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία: Ομογενής ο 57χρονος σέρφερ που σκοτώθηκε

Βρετανία: Πυρκαγιά ξέσπασε στα πρώην κεντρικά γραφεία του BBC

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που δολοφόνησε αξιωματικό της ασφάλειας στις κινητοποιήσεις του 2022