06.09.2025 13:40

Επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία: Ομογενής ο 57χρονος σέρφερ που σκοτώθηκε

06.09.2025 13:40
australia nekrow karhariaw (1)

Ένας ομογενής σέρφερ έχασε σήμερα τραγικά τη ζωή του αφού δέχθηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία σε θάλασσα του Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τον Νέο Κόσμο, ο 57χρονος Mercury Psilakis αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και μια μικρή κορούλα.

Ο έμπειρος σέρφερ υπέστη κρίσιμα τραύματα από την επίθεση που δέχτηκε στην παραλία Dee Why λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα), ενώ βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή και έκανε σέρφινγκ με φίλους.

Τον ανέσυραν από το νερό άλλοι σέρφερ, αλλά είχε χάσει πολύ αίμα και πέθανε επιτόπου, δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Στιούαρτ Τόμσον.  Ο επιθεωρητής Τζον Ντάνκαν έκανε λόγο για μια τεράστια τραγωδία. «Είναι κάτι φρικτό, φρικτό. Είναι από εκείνα τα τρομερά περιστατικά που συμβαίνουν πάρα πολύ σπάνια… Με την αυριανή ημέρα να είναι η Γιορτή του Πατέρα, η τραγωδία είναι ακόμη πιο οδυνηρή», τόνισε. 

Όπως ανέφερε ο επιθεωρητής Ντάνκαν, το θύμα «έχασε πολλά μέλη του σώματός του». Δύο τμήματα της ιστιοσανίδας του ανασύρθηκαν και έχουν δοθεί για εξέταση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποιο είδος καρχαρία ευθύνεται για την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν σήμερα ορισμένες παραλίες για το κοινό, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο θάνατος αυτός είναι ο πρώτος από επίθεση καρχαρία στην πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, ύστερα από αυτήν που στοίχισε τη ζωή σε έναν 35χρονο Βρετανό εκπαιδευτή καταδύσεων τον Φεβρουάριο του 2022 στο Λιτλ Μπέι, που βρίσκεται νοτιότερα. Η προηγούμενη θανάσιμη επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε καταγραφεί το 1963.

