search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 12:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 11:49

Βρετανία: Πυρκαγιά ξέσπασε στα πρώην κεντρικά γραφεία του BBC

06.09.2025 11:49
bbc

Γύρω στους 100 πυροσβέστες κλήθηκαν σήμερα για να σβήσουν πυρκαγιά στα πρώην κεντρικά γραφεία του Τηλεοπτικού Κέντρου του BBC στο Γουάιτ Σίτι του Λονδίνου, μετέδωσε το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου διευκρίνισε ότι πυροσβέστες από το Χάμερσμιθ, το Νορθ Κένσινγκτον, το Κένσινγκτον και το Τσίσγουικ, όπως και γύρω σταθμούς της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν μετά την κλήση τους για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο κτίριο των εννέα ορόφων λίγο μετά τις 03:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδος).

Η πυρκαγιά επηρεάζει ορόφους προς την οροφή του κτιρίου, με ένα εστιατόριο και μια εξωτερική επιφάνεια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Άγνωστος αριθμός διαμερισμάτων έχει επίσης πιθανόν πληγεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή θανάτους.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που δολοφόνησε αξιωματικό της ασφάλειας στις κινητοποιήσεις του 2022

Politico: Προετοιμάζεται για συμμετοχή στις εκλογές η Λεπέν – Πώς θα «παρακάμψει» τον αποκλεισμό λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση

Αυστραλία: Σέρφερ σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία – Τον έκοψε στα δύο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paxysarkia_new
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Στα «βασικά» του τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Ποια άλλα βρίσκονται στη λίστα

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Σε εξέλιξη φωτιά στο Αρχοντικό – Στη μάχη και 4 εναέρια

mitsotakis_deth_maclaren
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΔΕΘ: Το supercar της McLaren που τράβηξε το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και ο «σπόνσορας» (Video)

kostas_tsouros_new
MEDIA

«Το ‘Χουμε»: Η νέα εκπομπή με τον Κώστα Τσουρό έχει trailer (Video)

megasavvatokyriako (1)
MEDIA

Πρεμιέρα για το MEGA Σαββατοκύριακο: «Επιστρέψαμε ξεκούραστοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

balatsinouarmani
LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Το συγκινητικό «αντίο» στον Giorgio Armani - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε» (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 12:23
paxysarkia_new
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Στα «βασικά» του τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Ποια άλλα βρίσκονται στη λίστα

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Σε εξέλιξη φωτιά στο Αρχοντικό – Στη μάχη και 4 εναέρια

mitsotakis_deth_maclaren
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΔΕΘ: Το supercar της McLaren που τράβηξε το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και ο «σπόνσορας» (Video)

1 / 3