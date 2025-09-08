Στα άκρα οι σχέσεις Ισπανίας – Ισραήλ για τη Γάζα: Η Μαδρίτη ανακαλεί τον Ισπανό πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις

Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ισπανίας και Ισραήλ, με το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώνει ότι ανακαλεί τον Ισπανό πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις.

Λίγες ώρες πριν ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε την Μαδρίτη ότι διεξάγει «αντισημιτική εκστρατεία», μετά την ανακοίνωση από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ σειράς μέτρων που έχουν στόχο να μπει ένα τέλος στη «γενοκτονία στη Γάζα».

«Ο υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον Ισπανό πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις σε απάντηση στις συκοφαντικές κατηγορίες κατά της Ισπανίας και τα απαράδεκτα μέτρα που στοχοποιούν δύο μέλη της κυβέρνησης», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του ισπανικού ΥΠΕΞ.

«Η ισπανική κυβέρνηση υιοθετεί μια εχθρική και αντιισραηλινή γραμμή, με μια βίαιη και εμποτισμένη με μίσος ρητορική», δήλωσε νωρίτερα ο Σάαρ. «Η απόπειρα της διεφθαρμένης κυβέρνησης του Σάντσεθ να αποσπάσει την προσοχή από σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς με μια αντιισραηλινή και αντισημιτική επίθεση συνεχίζει να μοιάζει προφανής», τόνισε. Πρόσθεσε ότι θα απαγορευθεί η είσοδος στο Ισραήλ της αντιπροέδρου της ισπανικής κυβέρνησης και υπουργού Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ και ότι το Ισραήλ «δεν πρόκειται να διατηρήσει καμία επαφή μαζί της».

Ο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα πως η κυβέρνησή του θα αυξήσει την πίεση επί του Ισραήλ απαγορεύοντας τον κατάπλου στα ισπανικά λιμάνια ή την είσοδο στον ισπανικό εναέριο χώρο πλοίων και αεροσκαφών με προορισμό το Ισραήλ που μεταφέρουν όπλα.

Νωρίτερα, με αφορμή την επίθεση σε στάση λεωφορείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ δήλωσε: « Παλαιστίνιοι τρομοκράτες δολοφόνησαν έξι Ισραηλινούς, μεταξύ των οποίων και τον Γιάακοβ Πίντο, μετανάστη που έφτασε πρόσφατα από την Ισπανία. Ο Σάντσεθ και οι διεστραμμένοι υπουργοί του, που δικαιολόγησαν τη σφαγή της 7ης Οκ τωβρίου, έχουν από καιρό επιλέξει να ταχθούν με την πλευρά της Χαμάς και κατά του Ισραήλ. Τι ντροπή!», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

