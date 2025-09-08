search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 20:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 18:25

Στα άκρα οι σχέσεις Ισπανίας – Ισραήλ για τη Γάζα: Η Μαδρίτη ανακαλεί τον Ισπανό πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις

08.09.2025 18:25
gaza 112- new

Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ισπανίας και Ισραήλ, με το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώνει ότι ανακαλεί τον Ισπανό πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις.

Λίγες ώρες πριν ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε την Μαδρίτη ότι διεξάγει «αντισημιτική εκστρατεία», μετά την ανακοίνωση από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ σειράς μέτρων που έχουν στόχο να μπει ένα τέλος στη «γενοκτονία στη Γάζα».

«Ο υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον Ισπανό πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις σε απάντηση στις συκοφαντικές κατηγορίες κατά της Ισπανίας και τα απαράδεκτα μέτρα που στοχοποιούν δύο μέλη της κυβέρνησης», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του ισπανικού ΥΠΕΞ.

«Η ισπανική κυβέρνηση υιοθετεί μια εχθρική και αντιισραηλινή γραμμή, με μια βίαιη και εμποτισμένη με μίσος ρητορική», δήλωσε νωρίτερα ο Σάαρ. «Η απόπειρα της διεφθαρμένης κυβέρνησης του Σάντσεθ να αποσπάσει την προσοχή από σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς με μια αντιισραηλινή και αντισημιτική επίθεση συνεχίζει να μοιάζει προφανής», τόνισε. Πρόσθεσε ότι θα απαγορευθεί η είσοδος στο Ισραήλ της αντιπροέδρου της ισπανικής κυβέρνησης και υπουργού Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ και ότι το Ισραήλ «δεν πρόκειται να διατηρήσει καμία επαφή μαζί της».

Ο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα πως η κυβέρνησή του θα αυξήσει την πίεση επί του Ισραήλ απαγορεύοντας τον κατάπλου στα ισπανικά λιμάνια ή την είσοδο στον ισπανικό εναέριο χώρο πλοίων και αεροσκαφών με προορισμό το Ισραήλ που μεταφέρουν όπλα.

Νωρίτερα, με αφορμή την επίθεση σε στάση λεωφορείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ δήλωσε: « Παλαιστίνιοι τρομοκράτες δολοφόνησαν έξι Ισραηλινούς, μεταξύ των οποίων και τον Γιάακοβ Πίντο, μετανάστη που έφτασε πρόσφατα από την Ισπανία. Ο Σάντσεθ και οι διεστραμμένοι υπουργοί του, που δικαιολόγησαν τη σφαγή της 7ης Οκ τωβρίου, έχουν από καιρό επιλέξει να ταχθούν με την πλευρά της Χαμάς και κατά του Ισραήλ. Τι ντροπή!», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Ξύλο και χημικά σε βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έξω από τα γραφεία του

Γάζα: Οι IDF έπληξαν κι άλλο πολυώροφο κτίριο, ισχυριζόμενοι ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς (video)

Στις αρχές του 2026 η εκδίκαση της έφεσης για Μαρίν Λεπέν και άλλων μελών του Εθνικού Συναγερμού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hatzidakis_kostis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Έχουμε βάλει τα θεμέλια για να συνεχιστεί η κοινωνική πολιτική και το 2026

kimeilia kalavryta 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τα κειμήλια που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου (Photos)

artists gaza
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Με ανοιχτή επιστολή, 1.500 καλλιτέχνες σταματούν να συνεργάζονται με ισραηλινές εταιρείες που «εμπλέκονται στη γενοκτονία» της Γάζας – Μεταξύ τους και ο Λάνθιμος

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Απανθρακωμένος εντοπίστηκε 73χρονος σε μονοκατοικία στις Σέρρες

sintaksiouxoi-01
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε και πώς επηρεάζουν τους συνταξιούχους τα μέτρα του πακέτου της ΔΕΘ – O οδικός χάρτης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 20:01
hatzidakis_kostis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Έχουμε βάλει τα θεμέλια για να συνεχιστεί η κοινωνική πολιτική και το 2026

kimeilia kalavryta 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τα κειμήλια που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου (Photos)

artists gaza
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Με ανοιχτή επιστολή, 1.500 καλλιτέχνες σταματούν να συνεργάζονται με ισραηλινές εταιρείες που «εμπλέκονται στη γενοκτονία» της Γάζας – Μεταξύ τους και ο Λάνθιμος

1 / 3