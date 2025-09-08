search
08.09.2025 17:24

Γάζα: Οι IDF έπληξαν κι άλλο πολυώροφο κτίριο, ισχυριζόμενοι ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς (video)

08.09.2025 17:24
gaza_bombing_0809_1920-1080_new
credit: AP

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε ακόμα ένα πολυώροφο κτίριο στη Γάζα, το οποίο οι IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούσε η Χαμάς, αφού προηγουμένως είχαν εκδοθεί πολλαπλές προειδοποιήσεις στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μέλη της Χαμάς είχαν εγκαταστήσει στο κτίριο παρατηρητήρια και εξοπλισμό επιτήρησης, καθώς και εκρηκτικούς μηχανισμούς, με το κτίριο να χρησιμοποιείται -σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του στρατού- για επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι ο βομβαρδισμός πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενα πυρομαχικά και αεροπορική επιτήρηση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τους αμάχους.

Όπως αναφέρει το The Times of Israel, πρόκειται για το τέταρτο πολυώροφο κτήριο στη Γάζα που πλήττεται από τους IDF μέσα σε ισάριθμες ημέρες, με τον ισραηλινό στρατό να τονίζει ότι κάθε ένα από αυτά τα κτίρια είχε αξιοποιηθεί από τη Χαμάς για τρομοκρατική δράση.

