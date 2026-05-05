ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 09:28
Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής

Σε Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής θα μιλήσει το μεσημέρι (13:00) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η ιστορικής σημασίας συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης συμπληρώνει φέτος 35 έτη Πατριαρχικής  θητείας και 65 έτη ιερατικής αποστολής. 

Την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 17:30, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στο Θέατρο Παλλάς, με τη συνδιοργάνωση της εθελοντικής Ομάδας «Ρωμηών Πράξεις».

