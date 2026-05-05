Μέση Ανατολή: Επιφυλακτικότητα και «σφιχτό ζωνάρι» τα μηνύματα Πιερρακάκη από το Eurogroup

Πριν καν αρχίσουν να εκτοξεύονται και πάλι πύραυλοι στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, ο πρόεδρος του Eurogroup και ΥΠΟΙΚ της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, είχε φροντίσει να στείλει «μήνυμα», ότι τα πράγματα παραμένουν ρευστά και ότι η Ευρώπη δεν είναι και πολύ αισιόδοξη για τις εξελίξεις.

Προσερχόμενος, λοιπόν, στη συνεδρίαση του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο Κ. Πιερρακάκης, αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες που έχει στην ευρωπαϊκή οικονομία, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «μια βασική λέξη είναι “αβεβαιότητα” και μια δεύτερη λέξη είναι “διάρκεια”. Το βάθος του αντίκτυπου θα είναι από μόνο του ο καθοριστικός παράγοντας σε αυτή την εξίσωση του συνολικού οικονομικού αποτελέσματος που θα δούμε τους επόμενους μήνες»,.

Ο Κ. Πιερρακάκης συμπλήρωσε ότι «η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας δύο εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια δύο ή τριών μηνών. Και προφανώς, αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αντίδραση», ενώ ειδικά για τον τομέα της ενέργειας, υπογράμμισε ότι «κάθε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λαμβάνει μέτρα. Υπάρχει αντίκτυπος από την κρίση στη Μέση Ανατολή, που τον αισθάνεται κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση στην Ευρώπη», επαναλαμβάνοντας το… μάντρα της Κομισιόν για μέτρα στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα και λέγοντας ότι «πιστεύουμε ότι τέτοια μέτρα έχουν τη μέγιστη επίδραση για να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις οικονομίες μας γενικότερα».

Όλα αυτά, φυσικά, πριν πύραυλοι χτυπήσουν διυλιστήριο στην Φουτζάιρα των ΗΑΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απειλήσει εκ νέου το Ιράν, ότι «θα εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν τολμήσει να επιτεθεί σε αμερικανικά πολεμικά πλοία που συνοδεύουν τάνκερ, η Τεχεράνη ανακοινώσει ότι ξανακλείνει για τους πάντες το στενό του Ορμούζ, η Μέση Ανατολή ξαναπάρει φωτιά και το πετρέλαιο… απογειωθεί και πάλι (το βράδυ της Δευτέρας, το Brent είχε φθάσει τα 114 δολάρια το βαρέλι και το αργό τα 105 δολάρια το βαρέλι).

Οι εξελίξεις – αν και όχι ακριβώς μη αναμενόμενες – δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον στην παγκόσμια οικονομία και αυξάνουν τις πιέσεις στην Ευρώπη, η οποία (ως καθαρός εισαγωγέας ορυκτών καυσίμων) είναι πολύ πιο εκτεθειμένη στις αναταράξεις και, ταυτόχρονα, δυσκολεύεται να συμπήξει μια απόφαση για κοινή αντίδραση στην διαρκώς κλιμακούμενη κρίση, έστω κι αν η Κομισιόν στέλνει μήνυμα ότι προσπαθεί να βρει μια χρυσή τομή και να ικανοποιήσει όλες τις πλευρές – και αυτούς που ζητούν περισσότερη χαλάρωση και αυτούς που αντιτίθενται.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, πάντως, η κυβέρνηση πήρε μια πρώτη «κρυάδα» από τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Action24, καθώς:

· Η ακρίβεια παραμένει το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των πολιτών (52,2%, με την οικονομία και την ανάπτυξη να ακολουθεί με ποσοστό 30,7%),

· Η πλειοψηφία των πολιτών (σχεδόν 63%) βρίσκει τα τελευταία μέτρα ελάφρυνσης από τις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή που έλαβε η κυβέρνηση είτε άνευ σημασίας είτε πίσω από τις εξελίξεις,

· Το συντριπτικό 92,3% ανησυχεί για τις συνέπειες του πολέμου στην επιδείνωση της ακρίβειας,

· Το 62,9% διαφωνεί με την άποψη ότι η κυβέρνηση προσπαθεί γενικότερα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων να βελτιώσει τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών,

· Επίσης, στη δημοσκόπηση της Prorata, η ακρίβεια συγκεντρώνει το εντυπωσιακό 80% ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών, αντίληψη που διαπερνά όλα τα κόμματα.

Υπό αυτό το πρίσμα, είναι απολύτως κατανοητές πληροφορίες που αναφέρουν ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένο να «ξύσει τον πάτο του βαρελιού», προκειμένου να σχεδιάσει ακόμα ένα πακέτο μέτρων/παρεμβάσεων, αν η κατάσταση… εκτραχυνθεί και πάλι στη Μέση Ανατολή, αν και πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Κ. Πιερρακάκης, από το πλεόνασμα του 2025 έχει απομείνει μόνο ένα «μαξιλάρι» 200 εκατ. ευρώ.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τον Γερμανό ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι «ό χι μόνο ως ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και ως χώρα με ηγετική θέση στη ναυτιλία, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να μην τεθεί κάποιο προηγούμενο, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο», αναφερόμενος στο στενό του Ορμούζ και στις προθέσεις του Ιράν να βάλει… διόδια για το πέρασμα των πλοίων από εκεί.

