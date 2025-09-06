search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 17:50
ΚΟΣΜΟΣ

06.09.2025 15:51

Ισραήλ σε Γάζα: «Εγκαταλείψτε τώρα την πόλη» – Νέος βομβαρδισμός σε πολυώροφο πύργο

06.09.2025 15:51
gaza

O στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε στους παλαιστίνιους στην πόλη της Γάζας ότι πρέπει να την εγκαταλείψουν σήμερα για το Νότο και πριν από τον βομβαρδισμό ενός ψηλού πύργου, καθώς οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις προελαύνουν βαθύτερα στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις διεξάγουν μία επιθετική επιχείρηση στα προάστια της πόλης εδώ κι εβδομάδες, μετά από τη διαταγή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που διέταξε το στρατό για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η πόλη της Γάζας είναι ένα προπύργιο της Χαμάς και ότι η κατάληψή της είναι απαραίτητη, προκειμένου να ηττηθούν οι Παλαιστίνιοι ισλαμιστές ένοπλοι, καθώς η επίθεσή τους κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, προκάλεσε τον πόλεμο.

Η επίθεση του ισραηλινού στρατού απειλεί να προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων που έχουν βρει καταφύγιο στην πόλη, μετά από περίπου δύο χρόνια της ένοπλης πολεμικής σύγκρουσης.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι, που αντιστοιχούσαν περίπου στο 50% του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, ζούσαν στην ομώνυμη πόλη.

«Ανθρωπιστική ζώνη»

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβισάι Αντράι, έγραψε στο Χ, ότι οι κάτοικοι πρέπει να εγκαταλείψουν την πόλη προς μία καθορισμένη παράκτια περιοχή της Χαν Γιουνίς στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, διαβεβαιώνοντας αυτούς που φεύγουν ότι θα μπορούν να λάβουν φαγητό, ιατρική φροντίδα, αλλά και θα έχουν καταφύγιο στην αναφερόμενη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Αντράι, η καθορισμένη περιοχή αποτελεί “ανθρωπιστική ζώνη”.

Ο στρατός βομβάρδισε μετά, έναν ψηλό πύργο στην πόλη της Γάζας, για τον οποίο ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιούσε η Χαμάς, παρουσιάζοντας αποδείξεις για τον ισχυρισμό του, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είχαν προειδοποιηθεί εγκαίρως.

