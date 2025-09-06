search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 17:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 15:35

Ζελένσκι για Πούτιν: «Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη»

06.09.2025 15:35
zelensky_1308_1920-1080_new
credit: AP

Για την απόφασή του να απορρίψει την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταβεί στη Μόσχα για να συζητήσουν μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, μίλησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο ABC News.

«Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται πυραυλικές επιθέσεις και πλήγματα κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη», είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας: «Μπορεί να έρθει εκείνος στο Κίεβο».

Ο Πούτιν «το γνωρίζει αυτό», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης επανέλαβε πολλές φορές ότι ο Πούτιν δεν επιδιώκει πραγματικά μια συνάντηση μαζί του, καθώς συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι «ποτέ δεν ήταν αντίθετος σε μια συνάντηση με τον Ζελένσκι».

«Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, τότε ας έρθει στη Μόσχα», είχε πει ο Πούτιν. «Αυτή η συνάντηση θα γίνει».

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως βασική του προτεραιότητα μια συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να μεσολαβήσει για ειρηνευτική συμφωνία.

«Στο τέλος, θα τους βάλω τους δύο σε ένα δωμάτιο», είχε δηλώσει τον Αύγουστο στο Fox News.

Ο Τραμπ είχε θέσει ως στόχο τη διοργάνωση τριμερούς συνάντησης ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα στην Αλάσκα με τον Πούτιν και αργότερα ανέφερε ότι μια διμερής συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι θα ακολουθούσε αφού ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν τον Λευκό Οίκο.

«Η τριμερής θα γίνει», υπογράμμισε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή του στο The Daily Caller. «Για διμερή, δεν ξέρω», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Τζιόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες άνθρωποι στο λαϊκό προσκύνημα της σορού του στο Μιλάνο – «Κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων» (Photos/Video)

Επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία: Ομογενής ο 57χρονος σέρφερ που σκοτώθηκε

Βρετανία: Πυρκαγιά ξέσπασε στα πρώην κεντρικά γραφεία του BBC

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

SINTAGMA_KARISTIANOU
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού

mitsotakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γουρλίδικη μπύρα του Μητσοτάκη

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συνελήφθη 20χρονος για εμπρησμό

deth_main
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ 2025: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη – Κλειστοί 6 σταθμοί του Μετρό, ξεκινούν σε λίγο οι πορείες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 17:32
LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

SINTAGMA_KARISTIANOU
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού

mitsotakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γουρλίδικη μπύρα του Μητσοτάκη

1 / 3