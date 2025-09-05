search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

05.09.2025 19:03

Σε ανασχηματισμό προχωρά ο Στάρμερ μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου Ρέινερ

05.09.2025 19:03
STARMER2
AP

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προχωρά σε μεγάλο ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, στον απόηχο της παραίτησης της αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Εργατικών, Άντζελα Ρέινερ, λόγω ενός οικονομικού σκανδάλου.

Η αντιπρόεδρος Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε σήμερα, δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος. Η παραδοχή της αυτή συνιστά ένα νέο πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών.

Σύμφωνα με το BBC, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέβιντ Λάμι ορίστηκε νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αντικαθιστώντας την Ρέινερ.

Νέα υπουργός Εξωτερικών θα αναλάβει η μέχρι σήμερα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Σαμπάνα Μαχμούντ, νυν υπουργός Δικαιοσύνης, αναμένεται να αντικαταστήσει την Κούπερ στο υπουργείο Εσωτερικών.

