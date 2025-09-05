search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Όταν Αμερικανοί κομάντος σκότωσαν βορειοκορεάτες αμάχους το 2019

Αμερικανοί κομάντος (μέλη της Navy SEAL) πυροβόλησαν και σκότωσαν αρκετούς Βορειοκορεάτες πολίτες κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης μυστικής αποστολής που είχε στόχο την εγκατάσταση μιας συσκευής παρακολούθησης στη χώρα αυτή που διαθέτει πυρηνικά όπλα, κατά τη διάρκεια διπλωματικών διαπραγματεύσεων υψηλού διακυβεύματος το 2019, γράφει σήμερα η εφημερίδα New York Times.

Η εφημερίδα επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, που περιλαμβάνουν εν ενεργεία και πρώην στρατιωτικούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των λεπτομερειών που είναι ακόμη διαβαθμισμένες, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την επιχείρηση κατά την διάρκεια της πρώτης του θητείας, καθώς διεξήγαγε ιστορικές συνομιλίες με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιόνγκ Ουν. Ο Λευκός Οίκος , το Πεντάγωνο και η αμερικανική πρεσβεία στην Σεούλ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Οι πολίτες φαινόταν να βουτούν για οστρακοειδή όταν κατά λάθος συνάντησαν την ομάδα των αμερικανών κομάντος καθώς άρχιζε να νυχτώνει στην ακτή, αναφέρουν οι Times. Οι αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας όλους όσους επέβαιναν σ ένα μικρό αλιευτικό σκάφος, αναφέρει το δημοσίευμα, χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό των θυμάτων.

Μια απόρρητη έρευνα του Πενταγώνου αργότερα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δολοφονίες δικαιολογούνταν βάσει των κανόνων εμπλοκής, ανέφερε η έκθεση.

Από την τελευταία σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Κιμ το 2019, οι συνομιλίες έχουν ναυαγήσει και η Βόρεια Κορέα έχει προχωρήσει με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της.

