Ουκρανία: Ουδέτερη ζώνη με στρατεύματα εκτός ΝΑΤΟ στήνει ο Τραμπ – Το σχέδιο εγγυήσεων, το αγκάθι και ο ρόλος της Τουρκίας

Στην περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας Κιέβου-Μόσχας αναφέρεται το NBC σε σημερινό του δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αναλάβουν τον ηγετικό ρόλο στην επιτήρηση μιας μεγάλης ζώνης ασφαλείας εντός της Ουκρανίας, η οποία θα αποτελούσε έναν τρόπο να προστατευτεί η Ουκρανία από τη Ρωσία, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το σχέδιο που συζητούν στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τους συμμάχους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ζώνη ασφαλείας θα είναι μια μεγάλη αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή – τα σύνορα της οποίας δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί – εντός της σημερινής Ουκρανίας, η οποία θα χωρίζει τα ρωσικά και ουκρανικά εδάφη εντός της χώρας. Εν μέρει λόγω των τεχνολογικών τους δυνατοτήτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάμβαναν έναν ηγετικό ρόλο στην επιτήρηση/παρακολούθηση της ζώνης αυτής, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δορυφόρους μαζί με άλλες δυνατότητες παροχής και συλλογής πληροφοριών, αλλά θα συντονίζονταν με άλλες χώρες που θα συμμετείχαν στην προσπάθεια.

Η ζώνη θα μπορούσε στη συνέχεια να διασφαλιστεί από στρατεύματα από μία ή περισσότερες χώρες εκτός ΝΑΤΟ, όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμα και το Μπαγκλαντές, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το σχέδιο. Δεν θα αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα εντός της Ουκρανίας, ανέφεραν. Το Politico είχε αναφέρει προηγουμένως τη γενική ιδέα μιας ζώνης ασφαλείας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα πρέπει να συμφωνήσει σε οποιοδήποτε σχέδιο για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ ή ακόμη και η υπόνοια για αυτήν αποτελεί σημαντικό ζήτημα για αυτόν, επομένως οι υπεύθυνοι χάραξης του σχεδίου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφύγουν τη χρήση δυνάμεων του ΝΑΤΟ ή οτιδήποτε μοιάζει με το σήμα του ΝΑΤΟ, ανέφεραν ορισμένοι από τους ανθρώπους που γνωρίζουν το σχέδιο.

Αντίθετα, ορισμένες από τις εγγυήσεις πιθανότατα θα βασίζονται σε στρατεύματα από χώρες εκτός ΝΑΤΟ και σε ένα συνονθύλευμα διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ουκρανίας και των συμμάχων της που θα παρέχουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς να εμπλέκεται το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ το οποίο ισοδυναμεί με κόκκινη γραμμή για τη Μόσχα.

Οποιοδήποτε σχέδιο είναι μόνο προσωρινό μέχρι να συμφωνήσουν σε αυτό ο Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτός από τους ηγέτες των χωρών που θα συμμετείχαν στις εγγυήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του Αμερτικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό το σχέδιο αναπτύχθηκε μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου. Αρχικά, η συνάντηση αναμενόταν να οδηγήσει σε περαιτέρω συνομιλίες, πιθανώς σε άμεσες συζητήσεις μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά η πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία έχει «φρενάρει» έκτοτε. Ωστόσο, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν προχωρήσει με το σχέδιό τους σχετικά με τις πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες πιθανότατα θα είναι το κλειδί για την ειρήνη.

Την Πέμπτη, μέλη της ομάδας των συμμάχων του Ζελένσκι, η οποία είναι ανεπίσημα γνωστή ως «συνασπισμός των προθύμων», συναντήθηκαν για να επισημοποιήσουν ενδεχομένως πτυχές του σχεδίου. Της συνάντησης ηγήθηκαν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες αναμένεται επίσης να ηγηθούν της συνολικής προσπάθειας για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου.

Μεταξύ των προκλήσεων, οι υπεύθυνοι του σχεδίου θα πρέπει να εξετάσουν τις αποφάσεις σχετικά με το είδος μιας ρωσικής εισβολής που θα πυροδοτούσε μια απάντηση είτε από την Ουκρανία είτε από τις δυνάμεις επιτήρησης και το είδος της απάντησης που θα επιτρεπόταν, ανέφερε μία από τις πηγές. Αυτό το άτομο είπε ότι οι κανόνες εμπλοκής πρέπει να καθοριστούν και ότι είναι πιθανό να αμφισβητηθούν κατά τη διάρκεια τυχόν διαφωνιών μετά την εφαρμογή μιας συμφωνίας και της ζώνης ασφαλείας.

Μαζί με τη ζώνη ασφαλείας, θα ήταν επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορούσε να πνίξει την οικονομία της Ουκρανίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Τουρκία θα ήταν υπεύθυνη για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής αγαθών και υπηρεσιών στη Μαύρη Θάλασσα, διεξάγοντας θαλάσσια επιτήρηση και επιβολή της νομοθεσίας στα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Τουρκία έπαιξε ρόλο στην εξασφάλιση του θαλάσσιου διαδρόμου που δημιουργήθηκε για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία.

Στο Πεντάγωνο, διεξάγονται συνομιλίες από τον Στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας Νταν Κέιν, πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, με την ευρύτερη συζήτηση να επικεντρώνεται επίσης στην αποτροπή, την εκπαίδευση και τη βιομηχανική συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν επίσης με την Ουκρανία μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια, βάσει της οποίας το Κίεβο θα μπορούσε να αγοράσει αμερικανικά όπλα, ενώ σε αντάλλαγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτούσαν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα συστήματα αιχμής που αναπτύσσουν οι Ουκρανοί, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Την εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, ο Κέιν ενημέρωσε τον Τραμπ για τέσσερις επιλογές για την εγγύηση ασφάλειας και συνέστησε την πιο προοδευτική προσέγγιση, δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δεν αναφέρθηκε στο περίγραμμα του σχεδίου σε δήλωσή της στο NBC News.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις», έγραψε. Πρόσθεσε: «Όποιος ισχυρίζεται ανώνυμα ότι γνωρίζει τι θα υποστηρίξει ή δεν θα υποστηρίξει δεν ξέρει για τι μιλάει».

Πάντως, οι πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο και μίλησαν στο NBC News δεν είπαν ότι ο Τραμπ είχε εγκρίνει ή αποκλείσει κάποια από τις επιλογές.

