search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 12:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 10:53

Πούτιν: Δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία θα είναι νόμιμος στόχος του ρωσικού στρατού

05.09.2025 10:53
putin_new_123

Λίγες ώρες από τη νέα δέσμευση των ευρωπαίων «προθύμων» για ανάπτυξη εγγυήτριας δύναμης στην Ουκρανία, ο Βλάντιμιρ Πούτιν προειδοποίησε από το βήμα οικονομικού φόρουμ, ότι ο ρωσικός στρατός θεωρεί «νόμιμο στόχο» κάθε ξένη δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία.

Δεν θα υπάρχει νόημα στην ανάπτυξη στρατευμάτων αφού θα έχει προηγηθεί κατάπαυση του πυρός, υποστήριξε, ενώ σε άλλο τόνο, δήλωσε έτοιμος για διεθνή συνάντηση με στόχο τη διευθέτηση του Ουκρανικού. Παρακαλώ ελάτε στην Ρωσία, παρέχουμε ασφάλεια, είναι το ιδανικό μέρος, τόνισε.

Ο Ρώσος πρόεδρος, αναφέρθηκε και στα εδαφικά προαπαιτούμενα που θέτει στο Κίεβο: Υπάρχουν νομικά εμπόδια στην Ουκρανία ενάντια σε όποια συμφωνία για το εδαφικό, είπε.

«Η Ρωσία θα τηρήσει τις συμφωνίες για την Ουκρανία. Βλέπουμε ότι το Κίεβο ζητά επαφές, είμαι έτοιμος για επαφές, αλλά δεν βλέπω κανένα νόημα, όσο υπάρχουν νομικά εμπόδια στην Ουκρανία για την πιθανή συμφωνία σχετικά με τα εδάφη.

Η ανάπτυξη ξένης δύναμης δεν ευνοεί τη μακροπρόθεσμη ειρήνη, πόσο μάλλον αφού οι στρατιωτικοί δεσμοί της Ουκρανίας με τη Δύση είναι από τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης, είπε ο Ρώσος πρόεδρος από το Βλαδιβοστόκ.

Χαρακτήρισε μη αποδεκτή κάθε προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και αντίθετα μίλησε για δικαίωμα του Κιέβου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Έχουμε ανοιχτό διάλογο με τον Τραμπ αλλά δεν του έχω μιλήσει ακόμη», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Συνεργασία με ΗΠΑ στην Αλάσκα

«Απαιτείται πολιτική απόφαση από την Ουάσιγκτον για την επανέναρξη της οικονομικής συνεργασίας» στην Αλάσκα.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν σημαντικό επίπεδο δυνητικών πόρων στην Αλάσκα, ενώ η Ρωσία διαθέτει αποτελεσματικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Πούτιν.

Κρεμλίνο: Δεν γίνονται προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν – Τραμπ

Τεράστια δουλειά, πρέπει να γίνει για αναβαθμιστεί σε υψηλότερο επίπεδο η επικοινωνία της Μόσχας με το Κίεβο, τόνισε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και συμπλήρωσε ότι επί του παρόντος δεν προετοιμάζονται νέες συνομιλίες ούτε μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανήγγειλε πως «θα μιλήσει» με τον ομόλογό του Πούτιν πολύ σύντομα.

Ο Πεσκόφ επέμεινε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία δεν μπορούν να δοθούν από «ξένα στρατεύματα», και, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επανέλαβε ότι η Μόσχα εναντιώνεται «απόλυτα» στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι τα στρατεύματα της συμμάχου της Βόρειας Κορέας δεν έχουν αναπτυχθεί σε ουκρανικό έδαφος αλλά σε ρωσικό.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: «Προκλητική ενέργεια» η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού

Ιταλός οδηγός κατηγορείται ότι χτύπησε εσκεμμένα εννέα άτομα στην Αβάνα – Νεκρή 35χρονη γυναίκα

Τουλάχιστον οκτώ ξένοι τουρίστες μεταξύ των 16 νεκρών στον εκτροχιασμό του τεμεφερίκ στη Λισαβόνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aktor_logo
BUSINESS

AKTOR: Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA στο πρώτο εξάμηνο 2025

Pfeiffer_Russell
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο θρυλικός Kurt Russell μαζί με τη Michelle Pfeiffer στο «The Madison»

viasmos_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ με υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος μοίραζε βίντεο στα οποία έκανε σεξ με την αδελφή του

portugal new
ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με το τελεφερίκ – Γιατί δεν λειτούργησαν πέδηση και φρένα

odigos gynaika
ΕΛΛΑΔΑ

Η καθημερινή παράβαση που κάνουμε όλοι – Σε όλη την Ευρώπη επιτρέπεται και στην Ελλάδα όχι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 12:07
aktor_logo
BUSINESS

AKTOR: Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA στο πρώτο εξάμηνο 2025

Pfeiffer_Russell
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο θρυλικός Kurt Russell μαζί με τη Michelle Pfeiffer στο «The Madison»

viasmos_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ με υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος μοίραζε βίντεο στα οποία έκανε σεξ με την αδελφή του

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση