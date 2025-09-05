Πούτιν: Δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία θα είναι νόμιμος στόχος του ρωσικού στρατού

Λίγες ώρες από τη νέα δέσμευση των ευρωπαίων «προθύμων» για ανάπτυξη εγγυήτριας δύναμης στην Ουκρανία, ο Βλάντιμιρ Πούτιν προειδοποίησε από το βήμα οικονομικού φόρουμ, ότι ο ρωσικός στρατός θεωρεί «νόμιμο στόχο» κάθε ξένη δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία.

Δεν θα υπάρχει νόημα στην ανάπτυξη στρατευμάτων αφού θα έχει προηγηθεί κατάπαυση του πυρός, υποστήριξε, ενώ σε άλλο τόνο, δήλωσε έτοιμος για διεθνή συνάντηση με στόχο τη διευθέτηση του Ουκρανικού. Παρακαλώ ελάτε στην Ρωσία, παρέχουμε ασφάλεια, είναι το ιδανικό μέρος, τόνισε.

Ο Ρώσος πρόεδρος, αναφέρθηκε και στα εδαφικά προαπαιτούμενα που θέτει στο Κίεβο: Υπάρχουν νομικά εμπόδια στην Ουκρανία ενάντια σε όποια συμφωνία για το εδαφικό, είπε.

«Η Ρωσία θα τηρήσει τις συμφωνίες για την Ουκρανία. Βλέπουμε ότι το Κίεβο ζητά επαφές, είμαι έτοιμος για επαφές, αλλά δεν βλέπω κανένα νόημα, όσο υπάρχουν νομικά εμπόδια στην Ουκρανία για την πιθανή συμφωνία σχετικά με τα εδάφη.

Η ανάπτυξη ξένης δύναμης δεν ευνοεί τη μακροπρόθεσμη ειρήνη, πόσο μάλλον αφού οι στρατιωτικοί δεσμοί της Ουκρανίας με τη Δύση είναι από τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης, είπε ο Ρώσος πρόεδρος από το Βλαδιβοστόκ.

Χαρακτήρισε μη αποδεκτή κάθε προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και αντίθετα μίλησε για δικαίωμα του Κιέβου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Έχουμε ανοιχτό διάλογο με τον Τραμπ αλλά δεν του έχω μιλήσει ακόμη», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Συνεργασία με ΗΠΑ στην Αλάσκα

«Απαιτείται πολιτική απόφαση από την Ουάσιγκτον για την επανέναρξη της οικονομικής συνεργασίας» στην Αλάσκα.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν σημαντικό επίπεδο δυνητικών πόρων στην Αλάσκα, ενώ η Ρωσία διαθέτει αποτελεσματικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Πούτιν.

Κρεμλίνο: Δεν γίνονται προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν – Τραμπ

Τεράστια δουλειά, πρέπει να γίνει για αναβαθμιστεί σε υψηλότερο επίπεδο η επικοινωνία της Μόσχας με το Κίεβο, τόνισε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και συμπλήρωσε ότι επί του παρόντος δεν προετοιμάζονται νέες συνομιλίες ούτε μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανήγγειλε πως «θα μιλήσει» με τον ομόλογό του Πούτιν πολύ σύντομα.

Ο Πεσκόφ επέμεινε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία δεν μπορούν να δοθούν από «ξένα στρατεύματα», και, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επανέλαβε ότι η Μόσχα εναντιώνεται «απόλυτα» στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι τα στρατεύματα της συμμάχου της Βόρειας Κορέας δεν έχουν αναπτυχθεί σε ουκρανικό έδαφος αλλά σε ρωσικό.

