ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 08:54
05.09.2025 07:17

Ιταλός οδηγός κατηγορείται ότι χτύπησε εσκεμμένα εννέα άτομα στην Αβάνα – Νεκρή 35χρονη γυναίκα

05.09.2025 07:17
police new

Ένας 56χρονος Ιταλός κατηγορείται ότι «εσκεμμένα» χτύπησε εννέα άτομα ενώ οδηγούσε στην Κούβα, προκαλώντας τον θάνατο μίας γυναίκας, σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής εισαγγελίας της χώρας.

Ο οδηγός φέρεται να χτύπησε τα εννέα θύματα σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Αβάνας, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 25 Αυγούστου, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη οργή στην κουβανική κοινωνία, καθώς μία 35χρονη μητέρα τριών παιδιών έχασε τη ζωή της, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν, όπως διευκρινίζει η εισαγγελία.

Ο Ιταλός υπήκοος, μόνιμος κάτοικος Κούβας, έχει προφυλακιστεί.

Τα τροχαία ατυχήματα έχουν αυξηθεί στην πρωτεύουσα της Κούβας το τελευταίο διάστημα, λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων και πολλών οχημάτων, όμως τραγωδίες αυτού του είδους είναι πολύ σπάνιες στη νήσο

