Ινδοί γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από το στομάχι μωρού

Ινδοί γιατροί αφαίρεσαν με επιτυχία «παρασιτικά δίδυμα» – δύο έμβρυα που αναπτύσσονταν μέσα στην κοιλιά ενός μωρού 20 ημερών.

Η πάθηση, που ονομάζεται «έμβρυο σε έμβρυο», είναι εξαιρετικά σπάνια, με λιγότερες από 200 περιπτώσεις να έχουν αναφερθεί παγκοσμίως μέχρι σήμερα, μερικές εκ των οποίων στην Ινδία.

Η πάθηση αναπτύσσεται νωρίς στην εγκυμοσύνη, όταν ένα μη ομαλά διαμορφωμένο έμβρυο απορροφάται από το δίδυμο ξενιστή. Αν και το έμβρυο δεν είναι ζωντανό, συνεχίζει να αναπτύσσεται απορροφώντας θρεπτικά συστατικά από το δίδυμο ξενιστή.

Σε αυτήν την περίπτωση, η γυναίκα ήταν έγκυος σε τρίδυμα και δύο από τα έμβρυα άρχισαν να αναπτύσσονται μέσα στην κοιλιά του μωρού.

«Η χειρουργική επέμβαση ήταν δύσκολη, αλλά το μωρό είναι υγιές και τα πάει καλά», δήλωσε στο BBC ο Δρ. Ανάντ, παιδοχειρουργός που ηγήθηκε της επέμβασης.

Το βρέφος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο πριν από ένα μήνα και μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επιπλοκές, πρόσθεσε.

Ο γιατρός είπε ότι η περίοδος ανάρρωσης μετά την επέμβαση είναι κρίσιμη, καθώς μια λοίμωξη ή άλλες επιπλοκές θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες για το παιδί.

Το 2024, ένα μωρό τριών ημερών στην πόλη της Καλκούτας πέθανε μια μέρα αφότου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση δύο παραμορφωμένων εμβρύων από την κοιλιά του.

Στην τελευταία περίπτωση, οι γονείς εισήγαγαν το 20 ημερών μωρό τους στο Fortis Memorial Research Institute στο Γκουρούγκραμ τον Ιούλιο.

«Είχε φουσκωμένη κοιλιά, ήταν ευερέθιστη και δεν μπορούσε να φάει τίποτα επειδή τα έμβρυα της πίεζαν το στομάχι», είπε ο Δρ. Ανάντ.

Μια σάρωση έδειξε δύο σχήματα που έμοιαζαν με όγκους μέσα στην κοιλιά της, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν τα παραμορφωμένα έμβρυα.

Ο Δρ. Ανάντ είπε ότι η χειρουργική επέμβαση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί αμέσως, καθώς το μωρό ήταν αφυδατωμένο, υποσιτισμένο και έπρεπε πρώτα να σταθεροποιηθεί. Η κατάστασή της βελτιώθηκε μετά από δύο ημέρες και στη συνέχεια μια ομάδα περίπου 15 γιατρών πραγματοποίησε την επέμβαση.

«Η επέμβαση διήρκεσε περίπου δύο ώρες», είπε ο Δρ. Ανάντ, προσθέτοντας ότι χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί ειδικός εξοπλισμός λόγω του λεπτού, μικροσκοπικού αναστήματος του μωρού.

Επίσης, επειδή τα έμβρυα ήταν προσκολλημένα σε όργανα όπως το συκώτι, τα νεφρά και τα έντερα, έπρεπε να αφαιρεθούν με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην υποστούν βλάβη όργανα ή αιμοφόρα αγγεία.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, η θερμοκρασία του μωρού παρακολουθούνταν. Έπρεπε επίσης να βεβαιωθούμε ότι δεν υπήρχε υπερβολική απώλεια αίματος», είπε ο γιατρός.

Η διάγνωση του εμβρύου σε έμβρυο συχνά γίνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά ο Δρ. Ανάντ λέει ότι μερικές φορές παρασιτικά δίδυμα εντοπίζονται σε ενήλικες εάν η πάθηση δεν εντοπιστεί κατά τη βρεφική ηλικία.

Λέει ότι αν δεν αφαιρεθούν νωρίς, τα δυσμορφικά έμβρυα συνεχίζουν να αυξάνονται σε μέγεθος καθώς το άτομο μεγαλώνει. Και ενώ αυτά τα έμβρυα συνήθως δεν γίνονται καρκινικά, είναι πιθανό να προκαλέσουν άλλα προβλήματα στο άτομο, τα οποία τελικά θα οδηγήσουν στην ανίχνευσή τους.

Τον Φεβρουάριο, οι γιατροί αφαίρεσαν δύο έμβρυα από την κοιλιά ενός μωρού τριών ημερών στην πολιτεία Μαχαράστρα.

