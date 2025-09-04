Καναδάς: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 6 τραυματίες μετά από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι σε κοινότητα ιθαγενών

Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι σε μια κοινότητα ιθαγενών στην επαρχία της Μανιτόμπα του Καναδά.

Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) δήλωσε ότι ο ύποπτος είναι επίσης νεκρός. Το περιστατικό, που χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία ως συμβάν «μαζικών θυμάτων», έγινε στην περιοχή Hollow Water.

Οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα και ασθενοφόρα σε τοπικά νοσοκομεία, ανέφερε σε δήλωσή της στο BBC η Shared Health, έπαρχος των υγειονομικών αρχών. Τα τραύματά τους ήταν ποικίλα, πρόσθεσε.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους στην κοινότητα της Hollow Water First Nation και σε όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την παράλογη πράξη βίας», δήλωσε η RCMP.

«Οι αστυνομικοί μας συλλέγουν πληροφορίες για να προσδιορίσουν τι ακριβώς συνέβη σήμερα το πρωί και θα παρέχουμε μια πιο λεπτομερή ενημέρωση στη συνέχεια», ανέφερε η RCMP σε δελτίο τύπου.

Η επίθεση σημειώθηκε στην τρίτη επέτειο μιας μαζικής επίθεσης με μαχαίρι στο James Smith Cree Nation και στο κοντινό χωριό Weldon, στην επαρχία Saskatchewan, κατά την οποία σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι.

Ο ύποπτος τότε πέθανε λίγο μετά τη σύλληψή του από την αστυνομία, η οποία είχε εξαπολύσει τριήμερο ανθρωποκυνηγητό.

