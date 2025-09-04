Η Ουάσινγκτον μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς

Αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ, κατηγορώντας τον πρόεδρο ότι παραβίασε το Σύνταγμα και την ομοσπονδιακή νομοθεσία στέλνοντας χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη χωρίς τη συγκατάθεση των τοπικών ηγετών.

Η αγωγή, που κατατέθηκε την Πέμπτη από τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουάσινγκτον, Μπράιαν Σβαλμπ, ισχυρίζεται ότι τα στρατεύματα – πολλά από αυτά προέρχονται εκτός πολιτείας – έχουν αναπληρωθεί από το γραφείο των Αμερικανών Στρατιωτών και περιπολούν γειτονιές, διεξάγουν έρευνες και κάνουν συλλήψεις, παρά τους ομοσπονδιακούς νόμους που γενικά απαγορεύουν στον στρατό να ενεργεί ως τοπική αστυνομία.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη υπονομεύει την αυτονομία της πόλης, διαβρώνει την εμπιστοσύνη μεταξύ των κατοίκων και των αρχών επιβολής του νόμου και βλάπτει την τοπική οικονομία αποθαρρύνοντας τον τουρισμό και βλάπτοντας τις επιχειρήσεις.

«Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς για την επιβολή του νόμου δεν είναι μόνο περιττή και ανεπιθύμητη, αλλά είναι επίσης επικίνδυνη και επιβλαβής για την περιφέρεια και τους κατοίκους της», δήλωσε ο Σβαλμπ. «Σήμερα είναι η Ουάσινγκτον, αλλά αύριο θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη πόλη. Έχουμε καταθέσει αυτήν την αγωγή για να τερματίσουμε αυτήν την παράνομη ομοσπονδιακή υπέρβαση».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατευμάτων στις 11 Αυγούστου στο πλαίσιο της ατζέντας του κατά του εγκλήματος στην πρωτεύουσα, η οποία περιλαμβάνει επίσης αύξηση των ομοσπονδιακών αξιωματικών από άλλες υπηρεσίες και απόπειρα κατάληψης του αστυνομικού τμήματος της πόλης.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, τα μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, στα οποία περιλαμβάνονται στρατεύματα από έξι πολιτείες υπό την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχουν λάβει διαταγή να φέρουν όπλα. Μέχρι το πρωί της Τρίτης, 2.290 στρατιώτες της Εθνοφρουράς είχαν ανατεθεί στην αποστολή.

Η πόλη, αναφέρει η αγωγή, «έχει υποστεί σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία στην κυριαρχία της από την ανάπτυξη».

«Καμία αμερικανική δικαιοδοσία δεν θα πρέπει να υποβληθεί ακούσια σε στρατιωτική κατοχή», αναφέρει η αγωγή, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ουάσινγκτον. «Η Περιφέρεια της Κολούμπια ασκεί αυτήν την αγωγή για να λάβει αναγνωριστική και ασφαλιστική αγωγή που θα σταματήσει τις παραβιάσεις του νόμου από τους Εναγόμενους, θα αποκαταστήσει τη ζημία που προκαλούν οι Εναγόμενοι στην Περιφέρεια και θα διαφυλάξει την κυριαρχία της Περιφέρειας».

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ωστόσο, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, αρνήθηκε επανειλημμένα να υποστηρίξει την αγωγή, παραπέμποντας ερωτήσεις στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

«Αυτό που είναι δίκαιο να πω είναι ότι η 100% εστίασή μου είναι στην έξοδο από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εκεί είναι συγκεντρωμένες όλες οι ενέργειές μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ενώ η Μπάουζερ έχει επικρίνει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς εδώ και εβδομάδες, η πιο συμφιλιωτική της προσέγγιση απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη νέα νομική πρόκληση, καθώς επιδιώκει να αποφύγει να προκαλέσει τον πρόεδρο και να περιορίσει την ομοσπονδιακή παρέμβαση στις τοπικές υποθέσεις.

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος ισχυρίστηκε ότι η αγωγή ήταν μια προσπάθεια «υπονόμευσης» των προσπαθειών του Τραμπ να καταστείλει το έγκλημα στην πρωτεύουσα της χώρας.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται εντός των νόμιμων εξουσιών του να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον για να προστατεύσει τα ομοσπονδιακά περιουσιακά στοιχεία και να βοηθήσει τις αρχές επιβολής του νόμου σε συγκεκριμένα καθήκοντα», δήλωσε στο CNN η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον.

«Αυτή η αγωγή δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ακόμη προσπάθεια, εις βάρος των κατοίκων και των επισκεπτών της Ουάσινγκτον, να υπονομευτούν οι εξαιρετικά επιτυχημένες επιχειρήσεις του Προέδρου για την καταπολέμηση του βίαιου εγκλήματος στην Ουάσινγκτον», πρόσθεσε ο Τζάκσον.

Το CNN ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα μέλη της Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον αναμένεται να παραμείνουν έως τον Δεκέμβριο για να διασφαλιστούν τα οφέλη των στρατευμάτων.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επαινέσει τις προσπάθειές της στην πρωτεύουσα, επισημαίνοντας μια απότομη πτώση στα βίαια εγκλήματα από τότε που ενίσχυσε την ομοσπονδιακή επιβολή του νόμου τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς είναι περιττή και δαπανηρή, με τους φορολογούμενους να πληρώνουν περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια την ημέρα, ενώ τα στρατεύματα φαίνονται να βγάζουν φωτογραφίες με τουρίστες, να μαζεύουν σκουπίδια και σάπια φύλλα.

Η Μπάουζερ εξέδωσε αυτή την εβδομάδα εκτελεστικό διάταγμα που απαιτούσε από την πόλη να συντονιστεί στενά με τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου επ’ αόριστον. Ενώ ορισμένες προοδευτικές ομάδες θεώρησαν την κίνηση ως παραχώρηση στον Τραμπ, η Μπάουζερ αργότερα διευκρίνισε ότι το διάταγμα είχε σχεδιαστεί για να παράσχει μια οδό στην περιφέρεια για να βγει από την ομοσπονδιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προσφέροντας στην κυβέρνηση και στους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου μια ευκαιρία να μειώσουν τη συμμετοχή τους στην Ουάσινγκτον.

«Θέλω το μήνυμα να είναι σαφές στο Κογκρέσο: Έχουμε ένα πλαίσιο για να ζητάμε ή να χρησιμοποιούμε ομοσπονδιακούς πόρους στην πόλη μας. Δεν χρειαζόμαστε προεδρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε η Μπάουζερ την Τετάρτη, τονίζοντας ότι η προστασία της αυτονομίας της Ουάσινγκτον παραμένει το «πολύτιμο άστρο» της.

Η αγωγή έρχεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για μια μεγάλη επιχείρηση επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης στο Σικάγο, με τον Τραμπ να έχει δεσμευτεί να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς, αν και δεν έχει δώσει χρονοδιάγραμμα.

Ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να επαναλάβει τις προσπάθειές της σε άλλες πόλεις υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών, ο Τραμπ κατέχει μοναδική εξουσία επί της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον, η οποία αναφέρεται μόνο στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το καθεστώς της πόλης ως περιφέρειας – όχι ως πολιτείας – επιτρέπει στον πρόεδρο και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μεγαλύτερο περιθώριο στην καθοδήγηση στρατευμάτων και μιας σειράς ομοσπονδιακών αρχών.

Η αγωγή του γενικού εισαγγελέα της Ουάσινγκτον έρχεται μετά από μια ακόμη προσφυγή κατά της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς από τον Τραμπ που αποδείχθηκε επιτυχής νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην Καλιφόρνια.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε την Τρίτη ότι ο Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ παραβίασαν τον ομοσπονδιακό νόμο χρησιμοποιώντας τον αμερικανικό στρατό για να βοηθήσουν στην εκτέλεση δραστηριοτήτων επιβολής του νόμου εντός και γύρω από το Λος Άντζελες νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι.

Τον Ιούνιο, ο Τραμπ διέταξε την αποστολή 2.000 στρατιωτών της Εθνοφρουράς και εκατοντάδων πεζοναυτών στο Λος Άντζελες – παρά την αντίρρηση του Δημοκρατικού κυβερνήτη της πολιτείας, Γκάβιν Νιούσομ – για να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες για τη μετανάστευση.

Ο εισαγγελέας μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ τον περασμένο μήνα, αφότου η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι προσπάθησε να διορίσει έναν επίτροπο έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας για να αντικαταστήσει τον αρχηγό της αστυνομίας της Ουάσινγκτον και να αναλάβει τις λειτουργίες του τμήματος. Τελικά, οι αξιωματούχοι του Τραμπ υποχώρησαν από αυτή την σαρωτική ανάληψη της εξουσίας, αλλά εξακολουθούν να διατηρούν τη δυνατότητα να ζητούν οποιεσδήποτε υπηρεσίες από το τοπικό αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η οποία λήγει την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν το Κογκρέσο την παρατείνει.

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων εξετάζουν επί του παρόντος νομοθεσία που θα αναθεωρήσει τις πολιτικές ποινικής δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον και θα απομακρύνει τον τοπικά εκλεγμένο Σβαλμπ, αντικαθιστώντας τον με έναν προεδρικά διορισμένο.

Αυτή την εβδομάδα, ο Σβαλμπ ανακοίνωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή.

