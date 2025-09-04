search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 09:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 08:55

Ουκρανία: Ο Τραμπ επιμένει – «Κάτι θα συμβεί. Θα το πετύχουμε»

04.09.2025 08:55
donald_trump_new_456

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι παραμένει προσηλωμένος στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την προοπτική διεξαγωγής απευθείας συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη θέση του ως ρεαλιστική και αισιόδοξη και δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο οι δύο ηγέτες χειρίζονται τις διαπραγματεύσεις. «Το παρακολουθώ, το βλέπω και το συζητώ με τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Ωστόσο, κάτι θα συμβεί. Θα το πετύχουμε».

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία. Στα τέλη του περασμένου μήνα, η Ρωσία πραγματοποίησε μαζική επίθεση με drones και πυραύλους κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχο της πόλης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι δυσαρεστημένος με τη σφαγή, αλλά θα συνεχίσει να πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία. «Νομίζω ότι θα τα τακτοποιήσουμε όλα», είπε. «Ειλικρινά, νόμιζα ότι το θέμα της Ρωσίας θα ήταν από τα πιο εύκολα που έχω σταματήσει, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο πιο δύσκολο το ζήτημα από κάποια άλλα», σημείωσε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο CBS News ότι η προσέγγισή του σε πολλές διπλωματικές διαπραγματεύσεις, είτε με τη Ρωσία και την Ουκρανία είτε με άλλες εμπόλεμες χώρες, είναι να φέρνει τους ηγέτες σε ένα δωμάτιο και να τους βάζει να διαπραγματευτούν μια συμφωνία σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η προσέγγιση, είπε, απαιτεί υπομονή, ακόμη και όταν επιδιώκεται μια γρήγορη λύση, αλλά πιστεύει ότι έχει αποδώσει καρπούς σε άλλες ειρηνευτικές συμφωνίες φέτος.

Ερωτηθείς αν μερικές φορές πρέπει να «περιμένει την εξέλιξη καταστάσεων», ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις αυτό». «Ευτυχώς, είχαμε μερικές πολύ καλές μέρες και, όταν τους φέρνω όλους μαζί σε ένα δωμάτιο ή τουλάχιστον τους κάνω να μιλήσουν μεταξύ τους, φαίνεται να τα καταφέρνουν. Έχουμε σώσει εκατομμύρια ζωές».

Διαβάστε επίσης

Προεδρικές εκλογές στη Γουιάνα: Ο Αλί Ιρφάν ανακοίνωσε την επανεκλογή του

Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 60 νεκροί από ανατροπή σκάφους σε ποταμό λόγω υπερφόρτωσης

Νέα εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη προς το Ισραήλ – Η τρίτη τις τελευταίες ώρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zozefin_giagia
LIFESTYLE

Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση μετά τον τραγικό θάνατο της γιαγιάς της – «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου»

fidi new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Φίδι δύο μέτρων έκανε… «μπαρότσαρκα»

kriti apologies 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: «Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…» – Ο κωδικοποιημένος διάλογος μελών του κυκλώματος όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ

bradpitt_ap_new
LIFESTYLE

Brad Pitt: Μετακόμισε για λόγους ασφαλείας σε νέα έπαυλη αξίας 12 εκατ. δολαρίων (photos)

ASTHNOFORO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία: Νεκρή μια 25χρονη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 09:23
zozefin_giagia
LIFESTYLE

Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση μετά τον τραγικό θάνατο της γιαγιάς της – «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου»

fidi new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Φίδι δύο μέτρων έκανε… «μπαρότσαρκα»

kriti apologies 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: «Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…» – Ο κωδικοποιημένος διάλογος μελών του κυκλώματος όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ

1 / 3