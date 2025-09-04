Ουκρανία: Ο Τραμπ επιμένει – «Κάτι θα συμβεί. Θα το πετύχουμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι παραμένει προσηλωμένος στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την προοπτική διεξαγωγής απευθείας συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη θέση του ως ρεαλιστική και αισιόδοξη και δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο οι δύο ηγέτες χειρίζονται τις διαπραγματεύσεις. «Το παρακολουθώ, το βλέπω και το συζητώ με τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Ωστόσο, κάτι θα συμβεί. Θα το πετύχουμε».

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία. Στα τέλη του περασμένου μήνα, η Ρωσία πραγματοποίησε μαζική επίθεση με drones και πυραύλους κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχο της πόλης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι δυσαρεστημένος με τη σφαγή, αλλά θα συνεχίσει να πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία. «Νομίζω ότι θα τα τακτοποιήσουμε όλα», είπε. «Ειλικρινά, νόμιζα ότι το θέμα της Ρωσίας θα ήταν από τα πιο εύκολα που έχω σταματήσει, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο πιο δύσκολο το ζήτημα από κάποια άλλα», σημείωσε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο CBS News ότι η προσέγγισή του σε πολλές διπλωματικές διαπραγματεύσεις, είτε με τη Ρωσία και την Ουκρανία είτε με άλλες εμπόλεμες χώρες, είναι να φέρνει τους ηγέτες σε ένα δωμάτιο και να τους βάζει να διαπραγματευτούν μια συμφωνία σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η προσέγγιση, είπε, απαιτεί υπομονή, ακόμη και όταν επιδιώκεται μια γρήγορη λύση, αλλά πιστεύει ότι έχει αποδώσει καρπούς σε άλλες ειρηνευτικές συμφωνίες φέτος.

Ερωτηθείς αν μερικές φορές πρέπει να «περιμένει την εξέλιξη καταστάσεων», ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις αυτό». «Ευτυχώς, είχαμε μερικές πολύ καλές μέρες και, όταν τους φέρνω όλους μαζί σε ένα δωμάτιο ή τουλάχιστον τους κάνω να μιλήσουν μεταξύ τους, φαίνεται να τα καταφέρνουν. Έχουμε σώσει εκατομμύρια ζωές».

