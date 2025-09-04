Προεδρικές εκλογές στη Γουιάνα: Ο Αλί Ιρφάν ανακοίνωσε την επανεκλογή του

Ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Γουιάνας, Ιρφάν Αλί, διαβεβαίωσε την Τετάρτη το Γαλλικό Πρακτορείο ότι έχει εξασφαλίσει την επανεκλογή του στην ηγεσία της μικρής χώρας της Νότιας Αμερικής, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου ανά κάτοικο στον κόσμο.

«Οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι. Το κόμμα μας, PPP/Civic, πέτυχε συντριπτική νίκη.

Διαθέτουμε μεγάλη πλειοψηφία και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε τη χώρα προς τα εμπρός», δήλωσε τηλεφωνικά, ενώ το αποτέλεσμα των εκλογών της Δευτέρας δεν είχε ακόμη επίσημα ανακοινωθεί από την εκλογική επιτροπή.

Ο κ. Αλί, 45 ετών, εξαγγέλλει πως η χώρα θα βγει από τη φτώχεια χάρη στο πετρελαϊκό μάννα.

Η εκμετάλλευση πετρελαϊκών κοιτασμάτων επέτρεψε να τετραπλασιαστεί σε πέντε χρόνια ο κρατικός προϋπολογισμός (6,7 δισεκ. δολάρια το 2025) και η χώρα να καταγράψει την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη στη Λατινική Αμερική (43,6% το 2024). Και τα δυο μεγέθη αναμένεται να ξεπεραστούν φέτος.

Η Γουιάνα, που άρχισε την εκμετάλλευση κοιτασμάτων αργού το 2019, ελπίζει η παραγωγή της να φθάσει για πρώτη φορά τα 650.000 βαρέλια την ημέρα το 2030.

Όμως ο κ. Αλί καλείται επίσης να διαχειριστεί το ακανθώδες ζήτημα της Εσεκίμπο, επαρχίας πλούσιας σε πετρέλαιο και ορυκτά που διεκδικεί η γειτονική Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές, ιδίως αυτούς του Κέντρου Κάρτερ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκλογές ήταν πλουραλιστικές και δεν υπήρξαν «σημαντικές παρατυπίες» την ημέρα των εκλογών, αλλά υπήρξε «αθέμιτο πλεονέκτημα» του απερχόμενου προέδρου Αλί, που πιθανόν δεν επέτρεψε ανταγωνισμό με ισότιμους όρους «κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας».

«Ο πρόεδρος και η κυβέρνησή του εγκαινίασαν μεγάλο αριθμό δημοσίων έργων, όπως νοσοκομεία, δρόμους, αστυνομικά τμήματα και υπηρεσίες συγκοινωνιών», εξηγείται σε έκθεση της αποστολής της ΕΕ.

Οι εκλογές σε ένα γύρο αναδεικνύουν πρόεδρο τον επικεφαλής της λίστας του κόμματος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Πρέπει να αναμένονται οι ανακοινώσεις της εκλογικής επιτροπής για να γίνει γνωστή η σύνθεση του επόμενου κοινοβουλίου.

Αν το κόμμα που κερδίζει δεν εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία, συχνά βρίσκεται αντιμέτωπο με συμμαχία της αντιπολίτευσης που σχηματίζεται μετεκλογικά και μπορεί να το εμποδίσει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του.

