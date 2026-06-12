Ποιοι παίκτες του Παγκοσμίου «τα σπάνε» και ποιοι όχι; Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr έχει την ετυμηγορία του κοινού (vid.)

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκίνησε και εκατομμύρια φίλαθλοι ανά τον κόσμο έχουν στρέψει το βλέμμα τους στα γήπεδα του Μεξικού, των ΗΠΑ και του Καναδά όπου θα αναδειχθούν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της διοργάνωσης.

Εντός γηπέδου υπάρχουν ονόματα που ήδη έχουν καταφέρει να μαγνητίσουν την προσοχή. Εκτός γηπέδου, όμως;

Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr βγήκε και πάλι στους δρόμους και έπιασε τον παλμό των φιλάθλων. Ποιος είναι ο πιο αντιπαθητικός παίκτης του φετινού τουρνουά; Ποιος διακρίνεται για το στυλ του και με ποιον δεν θα πήγαιναν ούτε για καφέ;

Οι απόψεις διίστανται. Δείτε τις απαντήσεις στο νέο επεισόδιο της σειράς:

21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα