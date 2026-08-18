ΣΚΑΪ: Τέλος Αυγούστου η αρχή για τη νέα εκπομπή «Στούντιο στις 3»

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Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος είναι έτοιμοι να αρχίσουν εκπομπές στον ΣΚΑΪ.

Η πρεμιέρα του μεσημεριανού ψυχαγωγικού μαγκαζίνο «Στούντιο στις 3» προγραμματίστηκε για τις 31 Αυγούστου.

Στο τρέιλερ που έδωσε ο σταθμός στη αρχή της ημέρας συμμετέχουν όλοι οι συντελεστές της νέα εκπομπής, οι οποίοι εμφανίζονται… σκασμένοι στα γέλια.

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