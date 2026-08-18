Ηλικιωμένη οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Αθηνών – Κορίνθου και σκόρπισε τον πανικό (video)

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Μία γυναίκα προκάλεσε… χάος στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου καθώς οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα.
Το περιστατικό έγινε την περασμένη Κυριακή όπου ένας οδηγός ο οποίος κινούνταν με τη μηχανή του, κατέγραψε με κάμερα την γυναίκα να οδηγάει κατά πάνω του.
Αν και της κόρναρε, αυτή… ατάραχη συνέχισε να οδηγάει στη λωρίδα, με τον οδηγό να κάνει δεξιά για να αποφύγει την σύγκρουση.
Το περιστατικό έγινε κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Μάλλον από τύχη δεν χτύπησε κανείς, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο πόση ώρα οδηγούσε ανάποδα.
Η Τροχαία αναζητά την οδηγό.
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