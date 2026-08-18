search
ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 13:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2026 11:38

Ηλικιωμένη οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Αθηνών – Κορίνθου και σκόρπισε τον πανικό (video)

18.08.2026 11:38
odigos-anapoda

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μία γυναίκα προκάλεσε… χάος στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου καθώς οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα.

Το περιστατικό έγινε την περασμένη Κυριακή όπου ένας οδηγός ο οποίος κινούνταν με τη μηχανή του, κατέγραψε με κάμερα την γυναίκα να οδηγάει κατά πάνω του.

Αν και της κόρναρε, αυτή… ατάραχη συνέχισε να οδηγάει στη λωρίδα, με τον οδηγό να κάνει δεξιά για να αποφύγει την σύγκρουση.

Το περιστατικό έγινε κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Μάλλον από τύχη δεν χτύπησε κανείς, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο πόση ώρα οδηγούσε ανάποδα.

Η Τροχαία αναζητά την οδηγό.

Διαβάστε επίσης

Τροχαίο στη Βούλα: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη σφοδρή σύγκρουση ταξί με μοτοσικλέτα – Σε κρίσιμη κατάσταση 39χρονος

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί πιάτα, δοχεία και σετ κουτάλες «μπαμπού» (photos)

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 7χρονος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο στο Ηράκλειο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sifnos nekroi zevgari
ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Αναπάντητα ερωτήματα για την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου – Δεν υπήρξε επικοινωνία του χειριστή με το ελικοδρόμιο

pyrosvestiki276_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο – Καίγεται ολοσχερώς το κτίριο (videos)

Hormuz (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης», λέει ο Γκαλιμπάφ

theatro-nikopoli_1808_1920-1080_new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αποκαθίσταται το κάτω κοίλο του Μεγάλου Θεάτρου της Αρχαίας Νικόπολης (photos)

rebetiko_giapaidia
ΘΕΑΤΡΟ

«Ρεμπέτικο για Παιδιά – Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από τη μουσική», στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

ntrismpioti
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το παράπονο της Ντρισμπιώτη, η μπηχτή στον ΣΕΓΑΣ και το παρασκήνιο της απόφασης να μην επιτρέψουν στον προπονητή της να ταξιδέψει στο Ευρωπαϊκό

sotheby’s_akinita_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολυτελή ακίνητα: Οι non-dom εκτοπίζουν την Golden Visa – Εκατομμύρια ευρώ για σπίτια στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

ireland troxaio
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό: Οι 5 έφηβοι που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Ιρλανδία, φέρονται να οδηγούσαν στο αντίθετο ρεύμα για… challenge στα σόσιαλ

PODCAST RITSOY SITE 18.08
PODCASTS

Podcast - Έρη Ρίτσου: «Εγώ έζησα στον 20ό αιώνα, στον 21ο απλώς υπάρχω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 13:13
sifnos nekroi zevgari
ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Αναπάντητα ερωτήματα για την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου – Δεν υπήρξε επικοινωνία του χειριστή με το ελικοδρόμιο

pyrosvestiki276_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο – Καίγεται ολοσχερώς το κτίριο (videos)

Hormuz (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης», λέει ο Γκαλιμπάφ

1 / 3