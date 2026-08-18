Κρήτη: Στο νοσοκομείο 7χρονος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο στο Ηράκλειο

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Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στην Κρήτη νοσηλεύεται ένα 7χρονο παιδί μετά από επίθεση που δέχτηκε από σκύλο.

Οπως αναφέρει το Cretalive, το παιδί επισκέφθηκε με τον πατέρα του φιλικό στπίτι στις Γκαγκάλες Ηρακλείου, όπου το σκυλί διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη και επιτέθηκε στο παιδί.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκύλου, όσο και ο πατέρας του 7χρονου.

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