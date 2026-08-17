BBC: Ζητά τη συνδρομή αμερικανικού δικαστηρίου για καταθέσεις της οικογένειας Τραμπ στην υπόθεση αγωγής εναντίον του

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Το BBC ζήτησε τη συνδρομή αμερικανικού δικαστηρίου για να εξασφαλίσει έγγραφα και καταθέσεις από μέλη της οικογένειας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους 10 δισ. δολαρίων που έχει ασκήσει ο ίδιος κατά του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Οι δικηγόροι του BBC υποστήριξαν ότι η Ιβάνκα Τραμπ, ο σύζυγός της Τζάρετ Κούσνερ και ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ διαθέτουν «προσωπική γνώση» και πιθανόν έχουν στοιχεία που σχετίζονται με τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ κατά του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα.

Το BBC δεν μπόρεσε να επιδώσει κλητεύσεις, καθώς οι τρεις προστατεύονται από τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και άλλο προσωπικό ασφαλείας, αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο, μεταδίδει το Associated Press.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μηνύσει το BBC για ένα επεισόδιο του Panorama στο οποίο συνδύαζε δύο διαφορετικά τμήματα μιας ομιλίας του πριν από τις ταραχές στο Καπιτώλιο το 2021.

Το BBC είχε ζητήσει συγγνώμη για την επεξεργασία, αλλά αρνήθηκε ότι αποτελούσε λόγο δυσφήμισης.

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