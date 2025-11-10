search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:57
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 08:53

BBC: Το επίμαχο βίντεο που οδήγησε σε παραιτήσεις – Πώς «μοντάρισε» τον Τραμπ

10.11.2025 08:53
bbc_logo_new

Όπως είναι γνωστό, ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News Ντέμπορα Τέρνες υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους μετά τις επικρίσεις που δέχτηκαν ότι ένα ντοκιμαντέρ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Βρετανίας παραπλάνησε τους τηλεθεατές επεμβαίνοντας σε μια ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση και παραμένω ευγνώμων στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αμέριστη και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων ημερών» ανέφερε ο Ντέιβι σε ανακοίνωσή του προς το προσωπικό του οργανισμού.

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ έκανε λόγο για «θλιβερή ημέρα» για τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, χαιρετίζοντας έναν «εξαιρετικό γενικό διευθυντή» που αφιέρωσε 20 χρόνια από τη ζωή του στον φορέα. Σημείωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του, όσο θα παραμένει ως μεταβατικός γενικός διευθυντής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού του διαδόχου του.

Όλα ξεκίνησαν μετά από έρευνα που έφερε στη δημοσιότητα η Daily Telegraph, σύμφωνα με την οποία το βρετανικό κανάλι έκανε μοντάζ σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να φανεί ότι ενθάρρυνε την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Το βίντεο «έπαιξε» στην εκπομπή Panorama, που μεταδόθηκε τον Οκτώβριο του 2024, μια εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές εκλογές.

Σε αυτό, όπως προέκυψε, συνενώθηκαν αποσπάσματα από ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 με αποτέλεσμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ να ακούγεται να λέει «θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας, και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις». Στην πραγματικότητα, όμως, τα λόγια αυτά ήταν από τμήματα της ομιλίας του με απόσταση σχεδόν μιας ώρας μεταξύ τους.

Στην έκθεσή του ο Μάικλ Πρέσκοτ, ένας πρώην ανεξάρτητος εξωτερικός σύμβουλος της επιτροπής κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων της BBC (EGSC), ανέφερε ότι η εκπομπή εμφάνισε τον Τραμπ να «λεει» πράγματα που δεν είπε ποτέ, «κόβοντας και ράβοντας» πλάνα. Στην έκθεση αναφερόταν, επίσης, ότι τα πλάνα των διαδηλωτών που φαινόταν να έχουν συγκεντρωθεί λόγω των λόγων του Τραμπ είχαν στην πραγματικότητα τραβηχτεί πριν από την ομιλία.

Στη συνοδευτική επιστολή προς το BBC, ο Πρέσκοτ φέρεται να ανέφερε ότι συνέταξε την έκθεση λόγω «απελπισίας για την αδράνεια της διοίκησης της BBC όταν έρχονται στο φως ζητήματα». «Ήταν εντελώς παραπλανητικό να μονταριστεί το βίντεο με τον τρόπο που το μετέδωσε το Panorama. Το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν προέτρεψε ρητά τους υποστηρικτές του να κατεβούν και να πολεμήσουν στο Καπιτώλιο ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν ασκήθηκαν ομοσπονδιακές κατηγορίες για υποκίνηση σε εξέγερση» έγραψε.

Διαβάστε επίσης

Θρήνος στην αθλητική δημοσιογραφία – Απεβίωσε η Αγγελική Βύζικα

Άρια Καλύβα: Απίστευτα καρφιά για συνεργάτη του Λιάγκα – «Τον κοπιάρει με λαϊκό τροπο, έχουν ακουστεί σοβαρές ύβρεις» (Video)

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης – Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tetei – pantelidis 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Ο Τεττέη κλήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς

ekthesi1-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Νηρηίδων Όνειρα»: Η έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Σταμάτη στον «Μπλε Τοίχο» του ΣΚΑΖΗ Café στο Παγκράτι

genna_new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικό επίτευγμα στην Ελλάδα: 40χρονη γέννησε το δεύτερο παιδί της μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

dasos new
ΚΟΣΜΟΣ

COP30: Χωρίς τον Τραμπ η διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στον Αμαζόνιο

georgiadis_samaras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γεωργιάδης «απαντάει» στον Σαμαρά: Προσέγγιση με το ζόρι δεν υπάρχει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για απιστία: «Είναι εξαπάτηση - Το σκέφτομαι αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:57
tetei – pantelidis 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Ο Τεττέη κλήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς

ekthesi1-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Νηρηίδων Όνειρα»: Η έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Σταμάτη στον «Μπλε Τοίχο» του ΣΚΑΖΗ Café στο Παγκράτι

genna_new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικό επίτευγμα στην Ελλάδα: 40χρονη γέννησε το δεύτερο παιδί της μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

1 / 3