BBC: Το επίμαχο βίντεο που οδήγησε σε παραιτήσεις – Πώς «μοντάρισε» τον Τραμπ

Όπως είναι γνωστό, ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News Ντέμπορα Τέρνες υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους μετά τις επικρίσεις που δέχτηκαν ότι ένα ντοκιμαντέρ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Βρετανίας παραπλάνησε τους τηλεθεατές επεμβαίνοντας σε μια ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση και παραμένω ευγνώμων στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αμέριστη και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων ημερών» ανέφερε ο Ντέιβι σε ανακοίνωσή του προς το προσωπικό του οργανισμού.

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ έκανε λόγο για «θλιβερή ημέρα» για τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, χαιρετίζοντας έναν «εξαιρετικό γενικό διευθυντή» που αφιέρωσε 20 χρόνια από τη ζωή του στον φορέα. Σημείωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του, όσο θα παραμένει ως μεταβατικός γενικός διευθυντής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού του διαδόχου του.

Όλα ξεκίνησαν μετά από έρευνα που έφερε στη δημοσιότητα η Daily Telegraph, σύμφωνα με την οποία το βρετανικό κανάλι έκανε μοντάζ σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να φανεί ότι ενθάρρυνε την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Το βίντεο «έπαιξε» στην εκπομπή Panorama, που μεταδόθηκε τον Οκτώβριο του 2024, μια εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές εκλογές.

Σε αυτό, όπως προέκυψε, συνενώθηκαν αποσπάσματα από ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 με αποτέλεσμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ να ακούγεται να λέει «θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας, και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις». Στην πραγματικότητα, όμως, τα λόγια αυτά ήταν από τμήματα της ομιλίας του με απόσταση σχεδόν μιας ώρας μεταξύ τους.

Στην έκθεσή του ο Μάικλ Πρέσκοτ, ένας πρώην ανεξάρτητος εξωτερικός σύμβουλος της επιτροπής κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων της BBC (EGSC), ανέφερε ότι η εκπομπή εμφάνισε τον Τραμπ να «λεει» πράγματα που δεν είπε ποτέ, «κόβοντας και ράβοντας» πλάνα. Στην έκθεση αναφερόταν, επίσης, ότι τα πλάνα των διαδηλωτών που φαινόταν να έχουν συγκεντρωθεί λόγω των λόγων του Τραμπ είχαν στην πραγματικότητα τραβηχτεί πριν από την ομιλία.

Στη συνοδευτική επιστολή προς το BBC, ο Πρέσκοτ φέρεται να ανέφερε ότι συνέταξε την έκθεση λόγω «απελπισίας για την αδράνεια της διοίκησης της BBC όταν έρχονται στο φως ζητήματα». «Ήταν εντελώς παραπλανητικό να μονταριστεί το βίντεο με τον τρόπο που το μετέδωσε το Panorama. Το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν προέτρεψε ρητά τους υποστηρικτές του να κατεβούν και να πολεμήσουν στο Καπιτώλιο ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν ασκήθηκαν ομοσπονδιακές κατηγορίες για υποκίνηση σε εξέγερση» έγραψε.

Διαβάστε επίσης

Θρήνος στην αθλητική δημοσιογραφία – Απεβίωσε η Αγγελική Βύζικα

Άρια Καλύβα: Απίστευτα καρφιά για συνεργάτη του Λιάγκα – «Τον κοπιάρει με λαϊκό τροπο, έχουν ακουστεί σοβαρές ύβρεις» (Video)

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης – Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες