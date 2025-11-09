search
09.11.2025 15:36

Άρια Καλύβα: Απίστευτα καρφιά για συνεργάτη του Λιάγκα – «Τον κοπιάρει με λαϊκό τροπο, έχουν ακουστεί σοβαρές ύβρεις» (Video)

09.11.2025 15:36
liagkas-kalyva-new

Με αφορμή τις δηλώσεις του Πάνου Κατσαρίδη στο «Ραντεβού το ΣΚ», η Άρια Καλύβα προχώρησε σε μια ιδαίτερη τοποθέτηση για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, λέγοντας πως φέτος οι ύβρεις έχουν ξεφύγει, ιδιαίτερα από συγκεκριμένο συνεργάτη του.

«Ακούγονται και ύβρεις σε αυτή την εκπομπή, να το πούμε! Ειδικά φέτος, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Και δεν είναι μόνο ο Γιώργος», είπε αρχικά η Άρια Καλύβα.

Στη συνέχεια είπε: «Δεν είναι μόνο ο Γιώργος, είναι πολύ προσεκτικός. Ο Γιώργος, εκτός από το «μπιπ» που αναφέρει και βλέπουμε εσχάτως να τον αντιγράφουν κι άλλοι, μόνο που δεν είναι ο Γιώργος Λιάγκας, έχουν ακουστεί κι άλλα πράγματα, πολύ σοβαρά.

Όταν είσαι σε ένα πάνελ και ακούς τους άλλους συναδέφλους να εκφράζονται με απρέπεια, διαφωνείς, διαχωρίζεις τη θέση σου, διορθώνεις. Εκεί πιστεύω ότι έχει χαθεί η μπάλα φέτος.»

«Εδώ μιλάμε για τις ύβρεις. Και φέτος, δυστυχώς στην εκπομπή του Γιώργου και θλίβομαι γι’ αυτό που βλέπω πολλές φορές, έχουν ακουστεί πάρα πολύ σοβαρές ύβρεις. Δεν το λέω για τον Γιώργο. Αναφέρομαι σε συνεργάτη του Γιώργου που τον “κοπιάρει” με λαϊκότροπο τρόπο. Ποιος είναι ο αντιγραφέας του με αγοραίο τρόπο;» κατέληξε η Άρια Καλύβα.

