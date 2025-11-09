Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης – Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χωρίς αντίπαλο …έπαιξε μπάλα ο Νίκος Μάνεσης το Σάββατο. Ο παρουσιαστής του Alpha πήρε διπλή πρωτιά στη ζώνη του, σκαρφαλώνοντας στην πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης σε δυναμικό κοινό (17%) και γενικό σύνολο (16,3%), αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.
Οι υπόλοιπες εκπομπές της πρωινής ζώνης περιορίστηκαν σε μονοψήφια νούμερα στο δυναμικό κοινό με τους Δεκατιανοί να κάνουν 9,8%, τη Σίσσυ Χρηστίδου 9,5%, την Ελένη Τσολάκη 7,5% και το δίδυμο Κωνσταντάρα – Μαλέσκου 3,7%.
Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις για την τηλεθέαση, στην early morning ζώνη η εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο κατέκτησε την κορυφή στο δυναμικό κοινό με 16,8%.
Το μεσημέρι, η πρωτιά ανήκε στον ΑΝΤ1. Η ελληνική ταινία «Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο» κατέκτησε την πρώτη θέση με 13,6% κι ακολούθησε η Ναταλία Γερμανού με 12,5%.
Στην απογευματινή ζώνη, η ελληνική ταινία «Τα κίτρινα γάντια» στο Star συγκέντρωσε υψηλά ποσοστά αγγίζοντας το 18,3%.
Στην prime time, το The Voice μονοπώλησε το ενδιαφέρον με 20,8%.
