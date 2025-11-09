search
09.11.2025 12:07

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης – Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

tile8easi

Χωρίς αντίπαλο …έπαιξε μπάλα ο Νίκος Μάνεσης το Σάββατο. Ο παρουσιαστής του Alpha πήρε διπλή πρωτιά στη ζώνη του, σκαρφαλώνοντας στην πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης σε δυναμικό κοινό (17%) και γενικό σύνολο (16,3%), αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Οι υπόλοιπες εκπομπές της πρωινής ζώνης περιορίστηκαν σε μονοψήφια νούμερα στο δυναμικό κοινό με τους Δεκατιανοί να κάνουν 9,8%, τη Σίσσυ Χρηστίδου 9,5%, την Ελένη Τσολάκη 7,5% και το δίδυμο Κωνσταντάρα – Μαλέσκου 3,7%.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις για την τηλεθέαση, στην early morning ζώνη η εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο κατέκτησε την κορυφή στο δυναμικό κοινό με 16,8%.

Το μεσημέρι, η πρωτιά ανήκε στον ΑΝΤ1. Η ελληνική ταινία «Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο» κατέκτησε την πρώτη θέση με 13,6% κι ακολούθησε η Ναταλία Γερμανού με 12,5%.

Στην απογευματινή ζώνη, η ελληνική ταινία «Τα κίτρινα γάντια» στο Star συγκέντρωσε υψηλά ποσοστά αγγίζοντας το 18,3%.

Στην prime time, το The Voice μονοπώλησε το ενδιαφέρον με 20,8%.

metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο για έναν μήνα – Ταλαιπωρία και φόβοι για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος

gallia_astunomia
ΚΟΣΜΟΣ

Μασσαλία: Νεκρός 47χρονος πορτιέρης έξω από μπαρ μετά από επίθεση με μαχαίρι από πελάτη

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως οι μαχητές της που κρύβονται δεν θα παραδοθούν – Ζητά εναλλακτική από τους μεσολαβητές

festival1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Μικρό ημερολόγιο

aerodromio (1)
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χάος λόγω του shutdown στα αεροδρόμια – Ακυρώθηκαν πάνω από 1.000 πτήσεις

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

tzokovic-2352
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκινημένος ο Τζόκοβιτς για την αγάπη που παίρνει από τους Έλληνες – Τι είπε για Τσιτσιπά και Σάκκαρη

