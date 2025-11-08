search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 16:14
08.11.2025 15:33

Γερμανού κατά Μουτίδου: Η hostess δεν ήταν ευγενέστατη – Λες σε καλεσμένο τρεις φορές είσαι ψεύτης

08.11.2025 15:33
germanou_gkletsos

Θέση για την επεισοδιακή αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από την εκπομπή «Real View», στις αρχές της εβδομάδας, πήρε η Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια του Alpha σχολίασε πως η «Σοφία Μουτίδου είναι πολλά πράγματα, δυναμική, τσαμπουκαλού, πανέξυπνη… ευγενεστάτη δεν ήταν με τον Απόστολο. Είπε ότι ως hostess ήταν ευγενεστάτη, όχι ευγενεστάτη δεν ήταν».

«Όταν έχεις έναν καλεσμένο και του λες τρεις φορές, είσαι ψεύτης, είναι καλεσμένος σου. Δεν είδε φως και μπήκε, τον κάλεσες στην εκπομπή. Ξέρεις ποιον έχεις καλέσει, δεν έχεις καλέσει το κοριτσάκι με τα σπίρτα αλλά τον Απόστολο Γκλέτσο», πρόσθεσε.

