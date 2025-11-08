search
08.11.2025 07:54

«Παραδοσιακώς Ακατάλληλο»: Το ντεμπούτο της Σίας Κοσιώνη στο θεατρικό σανίδι (Video)

08.11.2025 07:54
kosioni-new

Το ντεμπούτο της στο θεατρικό σανίδι έκανε η Σία Κοσιώνη, το βράδυ της Παρασκευής.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου του ΣΚΑΪ, ενσάρκωσε μια δημοσιογράφο που διακόπτει τη ροή της πλοκής και «ανακατεύει την τράπουλα» της ιστορίας, στην παράσταση που παρουσίασε το Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού.

Το «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο» είναι δημιούργημα του Γιώργου Δ. Λεμπέση, σε σκηνοθεσία της Λορίνας Κατσιώτη, και αποτελεί παραγωγή της ΘΕΑΣΥ (Θεατρική Συμμαχία).

Η υπόθεση τοποθετείται σε μια παραδοσιακή αυλή στη Νίκαια, όπου κάτοικοι κάθε ηλικίας και ιδιοσυγκρασίας βρίσκονται ξαφνικά μπλεγμένοι σε ένα κρατικό κοινωνικό πείραμα: επιστροφή στις «αξίες» και τον τρόπο ζωής της δεκαετίας του ’60 — χωρίς κινητά, χωρίς ίντερνετ, χωρίς καμία σύγχρονη άνεση.

Όμως, η «αναπαράσταση» του παρελθόντος δεν αργεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Ο έρωτας συγκρούεται με τη γραφειοκρατία, το τραγούδι αντιπαρατίθεται στην εξουσία και μια απρόσμενη έκρηξη στο πλοίο “Φαρμακολύτρα Παναγιά” ανατρέπει όλα τα δεδομένα.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι: Βουράκη Ουρανία, Βουράκης Αντώνης, Γερολυμάτου Βιβύ, Γεωργακοπούλου Μαίρη, Γεωργίου Άρης, Κανελλόπουλος Τάκης, Καραγιάννης Σπύρος, Καραμπέλου Ιλεάννα, Λεμπέσης Γιώργος, Λεούση Φαίη, Λιβάνιος Νίκος, Παπαδοπούλου Ρένα, Σοφού Εύα, Σπινθουράκης Στέλιος, Στράτου Κωνσταντίνα, Χούπη Κατερίνα.

Special guest: Σία Κοσιώνη
Χορευτές: Μάρκος Γιακουμόγλου, Σαράντης Ρείσσης

