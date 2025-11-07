«Δεν είναι η Γάζα, είναι τα Βορίζια!» – Εξοργισμένος ο Ευαγγελάτος με διάτρητο από σφαίρες σπίτι στο χωριό όπου έλαβε χώρα το μακελειό  

Εκτός εαυτού βγήκε ο Νίκος Ευαγγελάτος στη διάρκεια της εκπομπής «Live News», όταν προβλήθηκαν πλάνα από τα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης.

Στις σχετικές εικόνες καταγραφόταν ο εξωτερικός τοίχος ενός σπιτιού του χωριού, ο οποίος ήταν διάτρητος από σφαίρες, με τα τζάμια των παραθύρων να είναι σπασμένα, από το πρόσφατο μακελειό στην περιοχή.

«Δεν μπορούμε να το ανεχόμαστε αυτό ως κοινωνία»

Ο γνωστός δημοσιογράφος εξοργίστηκε από τις σχετικές εικόνες, οι οποίες, όπως τόνισε, θα μπορούσαν να προέρχονται από κάποια εμπόλεμη ζώνη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Δεν είναι η Γάζα, τα Βορίζια είναι».

«Δεν μπορούμε να το ανεχόμαστε αυτό ως κοινωνία. Δεν μπορούν να μεγαλώνουν παιδιά με αυτές τις παραστάσεις. Κοιτάξτε εδώ… Αν το απομονώσουμε και το πούμε “Γάζα”, θα πουν “Γάζα”. Δεν είναι, όμως, η Γάζα, τα Βορίζια είναι! Με ξεπερνάει πραγματικά», τόνισε ο Νίκος Ευαγγελάτος, εκφράζοντας την αγανάκτησή του.

