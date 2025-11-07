search
07.11.2025 18:49

Ευρωπαϊκή διάκριση στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ Γιάννη Δάρρα για εκπομπή της σειράς «+άνθρωποι» της ΕΡΤ3

07.11.2025 18:49
giannis-darras-1

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Δάρρας τιμήθηκε με το Πρώτο Βραβείο Δημοσιογραφίας στον 1ο Διαγωνισμό Δημοσιογραφίας για την Αγροδιατροφή του EIT Food, θεσμό του European Institute of Innovation and Technology (EIT) – οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθεί την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η διάκριση αφορά στο επεισόδιο «Εδώ, που ζυμώνεται το μαζί», το οποίο μεταδόθηκε στο πλαίσιο της εκπομπής «+άνθρωποι» της ΕΡΤ3, της οποίας ο βραβευμένος δημοσιογράφος είναι υπεύθυνος και παρουσιαστής.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο αναδεικνύεται μια πράξη κυκλικής οικονομίας που εξελίσσεται σε κοινωνική καινοτομία: στο Χαλάνδρι, ένας αρτοποιός, ένας ζυθοποιός, ο Δήμος και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνεργάζονται για να μετατρέψουν τα υποπροϊόντα της μπίρας σε ψωμί, δημιουργώντας έτσι ένα νέο διατροφικό προϊόν υψηλής θρεπτικής αξίας και ένα ζωντανό παράδειγμα συλλογικής δράσης.

Το βραβείο απονεμήθηκε για το δημοσιογραφικό περιεχόμενο του επεισοδίου, που αναδεικνύει πώς η «solutions journalism» –η δημοσιογραφία που αναζητά και προβάλλει λύσεις με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα– μπορεί να συνδεθεί με ζητήματα βιωσιμότητας, καινοτομίας και τοπικής ανάπτυξης.

Το 2024, ο Γιάννης Δάρρας είχε τιμηθεί με το Βραβείο Δημοσιογραφίας του Ιδρύματος Αθανασίου Β. Μπότση για την προώθηση στην Ελλάδα της «solutions journalism», μέσα από τους κύκλους εκπομπών εκπομπές «+άνθρωποι» –σε σκηνοθεσία Βασίλη Μωυσίδη–, που αναδεικνύουν ανθρώπους, ιδέες και πρωτοβουλίες με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

