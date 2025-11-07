search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025
07.11.2025

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» – Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

para pente

Με αφορμή τα 20 χρόνια από το τηλεοπτικό της ντεμπούτο, η σειρά «Στο Παρά Πέντε» που λατρεύτηκε από το κοινό, επιστρέφει ξανά στους δέκτες μας.

Αν και ο δημιουργός της σειράς, Γιώργος Καπουτζίδης, μίλησε για το «50ό επεισόδιο», στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για κανονικό επεισόδιο, αλλά για ένα επετειακό σόου με στοιχεία μυθοπλασίας, σκετς και αναδρομές στις πιο αγαπημένες στιγμές του «Παρά Πέντε».

Δημοσίευσε, μάλιστα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ένα στιγμιότυπο από τα γυρίσματα που έχουν, ήδη, ξεκινήσει!

«Όταν το Παρά 5… 20 χρόνια μετά ξεκινά!» έγραψε στη λεζάντα, με τον σεναριογράφο να υπόσχεται στο τηλεοπτικό κοινό ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, γεμάτο εκπλήξεις και νοσταλγία.

