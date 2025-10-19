search
19.10.2025 14:19

«Πάρα Πέντε»: Όλες οι λεπτομέρειες για το επετειακό reunion

19.10.2025 14:19
para pente

Πυρετωδώς είναι οι προετοιμασίες στο MEGA για το πολυαναμενόμενο reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε», με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 χρόνων.

Το κανάλι, σε στενή συνεργασία με τον δημιουργό της σειράς σχεδιάζει ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό αφιέρωμα.

Παρά το γεγονός ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε λόγο για το «50ο επεισόδιο», πληροφορίες της RealLife αναφέρουν πως δεν πρόκειται για κανονικό επεισόδιο. Αντίθετα, σχεδιάζεται ένα επετειακό σόου που θα συνδυάζει στοιχεία μυθοπλασίας και σκέψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Καπουτζίδης θα αναλάβει τον ρόλο του παρουσιαστή και οικοδεσπότη στο reunion, το οποίο θα γυριστεί σε ειδικά διαμορφωμένα πλατό παρουσία κοινού.

Για τις ανάγκες του αφιερώματος, θα γυριστούν 3 έως 4 ολοκαίνουριες σκηνές με τους πέντε αγαπημένους ήρωες (Σπύρο, Ντάλια, Φώτη, Ζουμπουλία, Αγγέλα).

Τα γυρίσματα για το reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε» έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ η μετάδοση του επετειακού προγράμματος αναμένεται να γίνει μετά τις 20 Δεκεμβρίου.

Πηγή: Real News

zelenski new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ζητά «αποφασιστικά μέτρα» κατά της Μόσχας μετά την «κωλοτούμπα» Τραμπ για τους Tomahawk

nikola-sarkozy
ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: «Δεν φοβάμαι τη φυλακή – Έχω ήδη έτοιμες τις βαλίτσες μου»

taxi_3107_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Σηκώνουν «χειρόφρενο» τα ταξί τη μέρα του αγώνα Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός – Ο λόγος της διαμαρτυρίας

matsouka_kokkalis
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Αν μου δινόταν σενάριο με ερωτικές σκηνές θα το έκανα – Ο Πέτρος δεν θα έχει καμία αντίρρηση» (Videos)

netaniaxou 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επιβεβαίωσε το χτύπημα στη Ράφα – Ο Νετανιάχου διέταξε «σθεναρή δράση»

tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

