«Πάρα Πέντε»: Όλες οι λεπτομέρειες για το επετειακό reunion

Πυρετωδώς είναι οι προετοιμασίες στο MEGA για το πολυαναμενόμενο reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε», με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 χρόνων.

Το κανάλι, σε στενή συνεργασία με τον δημιουργό της σειράς σχεδιάζει ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό αφιέρωμα.

Παρά το γεγονός ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε λόγο για το «50ο επεισόδιο», πληροφορίες της RealLife αναφέρουν πως δεν πρόκειται για κανονικό επεισόδιο. Αντίθετα, σχεδιάζεται ένα επετειακό σόου που θα συνδυάζει στοιχεία μυθοπλασίας και σκέψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Καπουτζίδης θα αναλάβει τον ρόλο του παρουσιαστή και οικοδεσπότη στο reunion, το οποίο θα γυριστεί σε ειδικά διαμορφωμένα πλατό παρουσία κοινού.

Για τις ανάγκες του αφιερώματος, θα γυριστούν 3 έως 4 ολοκαίνουριες σκηνές με τους πέντε αγαπημένους ήρωες (Σπύρο, Ντάλια, Φώτη, Ζουμπουλία, Αγγέλα).

Τα γυρίσματα για το reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε» έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ η μετάδοση του επετειακού προγράμματος αναμένεται να γίνει μετά τις 20 Δεκεμβρίου.

Πηγή: Real News

Διαβάστε επίσης:

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

Με αγωγή κατά του ΣΚΑΪ απαντούν Ρέβη – Κουρδής: «Πλέον η Δικαιοσύνη θα έχει τον λόγο»

Γιάμαλη για Άγνωστο Στρατιώτη: Όση χλωρίνη και να ρίξεις, τα Τέμπη θα πάψουν να λειτουργούν ως συλλογικό τραύμα μόνο αν αποδοθεί δικαιοσύνη