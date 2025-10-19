search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 13:21
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2025 11:49

Με αγωγή κατά του ΣΚΑΪ απαντούν Ρέβη – Κουρδής: «Πλέον η Δικαιοσύνη θα έχει τον λόγο»

19.10.2025 11:49
REVI-KOURDIS

Νομικά κατά του ΣΚΑΪ πρόκειται να κινηθούν οι Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής.

Οι δύο δημοσιογράφοι -οι οποίοι είχαν αναλάβει την παρουσίαση της ταξιδιωτικής εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον πρώτο κύκλο και αντικαστάθηκαν, λίγο από την έναρξη του δεύτερου από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη- προσφεύγουν στη δικαιοσύνη.

Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε ο δικηγόρος τους Νίκος Αγαπηνός, το πρωί της Κυριακής, στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN.

«Τα θέματα έχουν πάρει πλέον καθαρά δικαστική μορφή. Ο ΣΚΑΪ μόλις χθες κατήγγειλε τη σύμβαση του κυρίου Κουρδή για υποτιθέμενη αντισυμβατική συμπεριφορά. Εκείνος θα προσφύγει άμεσα στα δικαστήρια, ζητώντας να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας και να λάβει την αποζημίωση που προβλέπει ο νόμος», είπε.

Αναφορικά με την Ευλαμπία Ρέβη, ο κ. Αγαπηνός τόνισε πως έχει ήδη αποστείλει εξώδικες δηλώσεις προς το κανάλι, ζητώντας να τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

«Πλέον, η Δικαιοσύνη θα έχει τον λόγο. Στα δικαστήρια θα φανεί αν η θέση του ΣΚΑΪ είναι νόμιμη και βάσιμη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Γιάμαλη για Άγνωστο Στρατιώτη: Όση χλωρίνη και να ρίξεις, τα Τέμπη θα πάψουν να λειτουργούν ως συλλογικό τραύμα μόνο αν αποδοθεί δικαιοσύνη

«Η δημοσιογραφία έχει να κάνει και με το τι θάβεις κάτω από ανύπαρκτα θέματα» απαντά η Κωνσταντοπούλου στη Μαυραγάννη

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
crocodilos new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Αχάμπαρος» κροκόδειλος είπε να βουτήξει σε πισίνα ξενοδοχείου (Video)

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα – Εργατικό ατύχημα στο ΕΚΑΒ: Νεκρός διασώστης μετά από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

hakan fidan 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ένταση από Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6»

GVIR
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα – Επιμένει ο ακροδεξιός Γκβιρ: «Το Ισραήλ να σπάσει την εκεχειρία και να συνεχίσει τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 13:21
crocodilos new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Αχάμπαρος» κροκόδειλος είπε να βουτήξει σε πισίνα ξενοδοχείου (Video)

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα – Εργατικό ατύχημα στο ΕΚΑΒ: Νεκρός διασώστης μετά από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

1 / 3