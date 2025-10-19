Με αγωγή κατά του ΣΚΑΪ απαντούν Ρέβη – Κουρδής: «Πλέον η Δικαιοσύνη θα έχει τον λόγο»

Νομικά κατά του ΣΚΑΪ πρόκειται να κινηθούν οι Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής.

Οι δύο δημοσιογράφοι -οι οποίοι είχαν αναλάβει την παρουσίαση της ταξιδιωτικής εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον πρώτο κύκλο και αντικαστάθηκαν, λίγο από την έναρξη του δεύτερου από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη- προσφεύγουν στη δικαιοσύνη.

Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε ο δικηγόρος τους Νίκος Αγαπηνός, το πρωί της Κυριακής, στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN.

«Τα θέματα έχουν πάρει πλέον καθαρά δικαστική μορφή. Ο ΣΚΑΪ μόλις χθες κατήγγειλε τη σύμβαση του κυρίου Κουρδή για υποτιθέμενη αντισυμβατική συμπεριφορά. Εκείνος θα προσφύγει άμεσα στα δικαστήρια, ζητώντας να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας και να λάβει την αποζημίωση που προβλέπει ο νόμος», είπε.

Αναφορικά με την Ευλαμπία Ρέβη, ο κ. Αγαπηνός τόνισε πως έχει ήδη αποστείλει εξώδικες δηλώσεις προς το κανάλι, ζητώντας να τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

«Πλέον, η Δικαιοσύνη θα έχει τον λόγο. Στα δικαστήρια θα φανεί αν η θέση του ΣΚΑΪ είναι νόμιμη και βάσιμη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

