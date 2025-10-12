ΣΚΑΪ: Έστειλε εξώδικο στον Γιώργο Κουρδή – Του ζητά να επιστρέψει στο ρεπορτάζ

Εξώδικο στον Γιώργο Κουρδή, με το οποίο του ζητά να επιστρέψει στο ρεπορτάζ, έστειλε ο ΣΚΑΪ.

Ο σταθμός του Φαλήρου, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», καταλογίζει στον δημοσιογράφο και πρώην παρουσιαστή της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» αδικαιολόγητη απουσία από τα καθήκοντά του και του ζητά ρητά είτε να επιστρέψει στην ενεργό δράση ως ρεπόρτερ, είτε να ενταχθεί σε νέα εβδομαδιαία εκπομπή, πιθανότατα ενταγμένη στη Prime Time ζώνη.

Ο Γιώργος Κουρδής εντάχθηκε στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, τον Δεκέμβριο του 2024, αποχωρώντας από τον Alpha μετά από 30 χρόνια, με σκοπό να αναλάβει ρόλο παρουσιαστή. Συγκεκριμένα, είχε συμφωνηθεί η παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», που πλέον γίνεται από τον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τόσο ο Γιώργος Κουρδής όσο και η Ευλαμπία Ρέβη, που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, εμφανίζονται κανονικά στις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΪ και τηρούν καθημερινά το ωράριό τους, χωρίς όμως να τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένη εκπομπή ή καθήκον.

Η υπόθεση, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς το κλίμα μεταξύ των δημοσιογράφων και της διοίκησης παραμένει τεταμένο, ενώ δεν αποκλείονται και περαιτέρω εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες.

