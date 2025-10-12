«Θα πάρουμε την άδειά σας για το τι θέλουμε να είμαστε;»: «Σφάχτηκαν» στον αέρα Γραμμέλη – Κωστόπουλος

Ένταση επικράτησε, το πρωί της Κυριακής, στον «αέρα» του Πρωινού Σαββατοκύριακου. Ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο Νίκος Μισίρης και η Αφροδίτη Γραμμέλη διαφώνησαν έντονα με αφορμή την πρόσφατη τοποθέτηση της Κατερίνας Καινούργιου για τα σχόλια που γίνονταν παλιά στην τηλεόραση και απείχαν από την πολιτική ορθότητα.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος πήρε πρώτος τον λόγο, εκφράζοντας την αντίθεσή του στις σύγχρονες κοινωνικές ευαισθησίες.

«Δεν υπήρχε φίλτρο αλλά μια πραγματικότητα. Όποιος βγει σε ένα τραπέζι στην τηλεόραση, πρέπει να ακολουθήσει την πολιτική ορθότητα. Όταν κλείνουν τα φώτα, η πολιτική ορθότητα φεύγει. Υπάρχει και ένα πράγμα που είναι fake. Η πολιτική ορθότητα για εμένα είναι έγκλημα. Στην Αμερική που είναι το κέντρο της woke, οι stand up comedians λένε τα πάντα. Για παράδειγμα, είμαι λευκός στρέιτ άντρας. Αν πω ότι αυτή είναι κοντή και δεν μου κάνει για γκόμενα, είμαι για σφάξιμο», είπε,

«Όταν βγαίνει η Βυτινάρος και λέει μου την έπεσε ένας και είναι κοντός, δεν έγινε τίποτα. Αν δω να περνάει ένα σούργελο, θα πω περνάει ένα σούργελο. Εδώ (σσ τηλεόραση) δεν μπορώ να το πω. Δύο φύλα υπάρχουν, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και παιδιά που είναι μιξ, τα ερμαφρόδιτα. Μιλάμε για τα νέα φαινόμενα, που κάποιος με την τρίχα σαν εμένα και τα γεννητικά όργανα και πει ότι είναι γυναίκα.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Το να συζητάμε τι είναι γυναίκα, είναι φασιστικό. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πει αυτό που θέλει και εγώ έχω το δικαίωμα να πιστεύω αυτό που πιστεύω. Όταν εσύ θα με καταγγείλεις επειδή λέω ότι υπάρχουν δύο φύλα βιολογικά… Ο καθένας έχει να πει ό,τι θέλει», πρόσθεσε.

«Δεν γίνεται να δεχόμαστε την επιστήμη για τον κορωνοϊό και η βιολογία να πάει περίπατο»

Η Αφροδίτη Γραμμέλη αντέδρασε έντονα. «Το τι θέλω εγώ να δηλώνω, θα το σεβαστείς. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Πρέπει να φοράει κραγιόν ο άλλος για να σε πείσει ότι είναι γυναίκα;», διερωτήθηκε.

«Άλλο το τι διαλέγω σαν επιλογή ερωτική, σεξουαλική. Δήλωσε ό,τι θες αλλά δεν θα πας να πέσεις στους αγώνες, με τα μπαλάκια του από κάτω και θα λέει ήρθα σήμερα στους αγώνες. Είναι ό,τι πιο αντιφεμινιστικό! Δεν γίνεται να δεχόμαστε την επιστήμη για τον κορωνοϊό και η βιολογία να πάει περίπατο», επέμεινε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Η ένταση κορυφώθηκε. «Τι τρέλα, ρε παιδιά; Μην λέτε τέτοια πράγματα στον αέρα ρε παιδιά», επανήλθε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Θα πάρουμε την άδειά σας;»

Στο πλευρό του Πέτρου Κωστόπουλου τάχθηκε ο Νίκος Μισίρης. «Έλα, ρε Αφροδίτη τώρα, άλλο τα κοινωνικά και άλλο τα βιολογικά. Το ότι κάποιος μπορεί να προσδιορίζεται το ποτήρι δεν γίνεται».

«Τι λέτε ρε παιδιά; Θα πάρουμε την άδειά σας για το τι θέλουμε να είμαστε;», ανταπάντησε έντονα η Αφροδίτη Γραμέλλη.

