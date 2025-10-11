Πανόπουλος για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Δεν μου φάνηκε αστείο – Είναι ανατριχιαστικό και σεξιστικό» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Tην αποστροφή του του για το κακόγουστο… αστείο που έγινε στον «αέρα» του Καλημέρα Ελλάδα, εξέφρασε ο Δημήτρης Πανόπουλος, το μεσημέρι του Σαββάτου.
Σχολιάζοντας το χιούμορ περί… μεγεθών που έγινε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος είπε: «Ένιωσα λίγο ετεροντροπή για όλα αυτά που έγιναν στο Καλημέρα Ελλάδα. Δεν μου φάνηκε ούτε αστείο, ούτε τίποτα».
»Είναι ανατριχιαστικό, είναι σεξιστικό», επισήμανε.
«Είναι ακαλαίσθητο και ατυχές», πρόσθεσε ο Αλέξης Μίχας, ενώ από την πλευρά της η Μάρτζυ Λαζάρου σχολίασε: «Εγώ δεν θέλω να το σοβαρέψω, εντάξει ήταν κάτι που δεν είπα “ουάου τι τρομερό αστείο”, αλλά είναι αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τηλεοπτικά».
