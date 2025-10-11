Πανόπουλος για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Δεν μου φάνηκε αστείο – Είναι ανατριχιαστικό και σεξιστικό» (Video)

Tην αποστροφή του του για το κακόγουστο… αστείο που έγινε στον «αέρα» του Καλημέρα Ελλάδα, εξέφρασε ο Δημήτρης Πανόπουλος, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σχολιάζοντας το χιούμορ περί… μεγεθών που έγινε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος είπε: «Ένιωσα λίγο ετεροντροπή για όλα αυτά που έγιναν στο Καλημέρα Ελλάδα. Δεν μου φάνηκε ούτε αστείο, ούτε τίποτα».

»Είναι ανατριχιαστικό, είναι σεξιστικό», επισήμανε.

«Είναι ακαλαίσθητο και ατυχές», πρόσθεσε ο Αλέξης Μίχας, ενώ από την πλευρά της η Μάρτζυ Λαζάρου σχολίασε: «Εγώ δεν θέλω να το σοβαρέψω, εντάξει ήταν κάτι που δεν είπα “ουάου τι τρομερό αστείο”, αλλά είναι αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τηλεοπτικά».

