search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 17:51
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 15:42

Η δημόσια συγγνώμη της Γερμανού για το «διαζύγιο» της Στεφανίδου με τον ΣΚΑΪ

11.10.2025 15:42
germanou

Τα πράγματα στη θέση τους θέλησε να βάλει η Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι του Σαββάτου 11/10, στον «αέρα» του Καλύτερα δε γίνεται.

Η παρουσιάστρια του ALPHA, σε συζήτηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με τους συνεργάτες της, είχε δώσει λάθος ρεπορτάζ για το τέλος της Τατιάνας Στεφανίδου από τον ΣΚΑΪ.

Θέλησε έτσι σήμερα να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

«Όταν κάνω λάθος το παραδέχομαι πάντα! Είπα την περασμένη εβδομάδα ότι έχω μάθει από πηγές ότι είχε ζητήσει να σταματήσει η εκπομπή της. Λάθος μου! Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ισχύει ότι είχε θέσει τον εαυτό της στη διάθεση του καναλιού», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

«Ζητώ και συγγνώμη, γιατί καμιά φορά ακούμε κάποιον που μας λέει λάθος ρεπορτάζ. Επίσης δεν είναι ανάγκη να τους παίρνει όλους η μπάλα. Αφήστε τους ανθρώπους να εργάζονται, να προσπαθούν. Δεν χρειάζεται να τους τσιγγλάμε με ερωτήσεις», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

«Ή ο Μπαλάσκας ή εγώ»: Με μήνυμα στη Γραμμέλη διέψευσε η Καλύβα το φημολογούμενο «βέτο»

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

Συρίγος για Λιάγκα: Πολλές φορές είναι καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
demeno-ploio_2608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Σοβαρός τραυματισμός 9χρονου κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό πλοίο

venzini-aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα βιοκαύσιμα συνδέονται με υψηλότερες εκπομπές CO2 από τα ορυκτά καύσιμα

zelensky_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι μετά τις ρωσικές επιθέσεις – «Αν ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει στην Γάζα, τότε μπορεί και στην Ουκρανία»

uk_armed_forces
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Κανένας αμερικανός στρατιώτης στον παλαιστινιακό θύλακα», διαβεβαιώνει ο επικεφαλής της Centcom

fotia evoia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Εύβοια – Κοντά σε σπίτια οι φλόγες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kalidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 17:44
demeno-ploio_2608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Σοβαρός τραυματισμός 9χρονου κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό πλοίο

venzini-aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα βιοκαύσιμα συνδέονται με υψηλότερες εκπομπές CO2 από τα ορυκτά καύσιμα

zelensky_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι μετά τις ρωσικές επιθέσεις – «Αν ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει στην Γάζα, τότε μπορεί και στην Ουκρανία»

1 / 3