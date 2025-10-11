Η δημόσια συγγνώμη της Γερμανού για το «διαζύγιο» της Στεφανίδου με τον ΣΚΑΪ

Τα πράγματα στη θέση τους θέλησε να βάλει η Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι του Σαββάτου 11/10, στον «αέρα» του Καλύτερα δε γίνεται.

Η παρουσιάστρια του ALPHA, σε συζήτηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με τους συνεργάτες της, είχε δώσει λάθος ρεπορτάζ για το τέλος της Τατιάνας Στεφανίδου από τον ΣΚΑΪ.

Θέλησε έτσι σήμερα να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

«Όταν κάνω λάθος το παραδέχομαι πάντα! Είπα την περασμένη εβδομάδα ότι έχω μάθει από πηγές ότι είχε ζητήσει να σταματήσει η εκπομπή της. Λάθος μου! Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ισχύει ότι είχε θέσει τον εαυτό της στη διάθεση του καναλιού», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

«Ζητώ και συγγνώμη, γιατί καμιά φορά ακούμε κάποιον που μας λέει λάθος ρεπορτάζ. Επίσης δεν είναι ανάγκη να τους παίρνει όλους η μπάλα. Αφήστε τους ανθρώπους να εργάζονται, να προσπαθούν. Δεν χρειάζεται να τους τσιγγλάμε με ερωτήσεις», κατέληξε.

