ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025
11.10.2025 12:38

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

Με στελέχη της διοίκησης του ΣΚΑΪ συναντήθηκε, στις αρχές της εβδομάδας που πέρασε, ο Κώστας Τσουρός για το μέλλον της εκπομπής του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», στελέχη του Φαλήρου ΣΚΑΪ, διαβεβαίωσαν τον παρουσιαστή πως η εκπομπή του δεν κινδυνεύει, παρά τα όσα λέχθηκαν και γράφτηκαν μετά το «διαζύγιο» της Τατιάνας Στεφανίδου με το κανάλι.

Ο Κώστας Τσουρός ενημέρωσε με τη σειρά του τους συνεργάτες του πως δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την πορεία της εκπομπής. Όλα βαίνουν καλώς και η εκπομπή συνεχίζεται κανονικά.

«Στη δική μας ομάδα, δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ανησυχία, μετά το κόψιμο της Τατιάνας Στεφανίδου. Κοιτάς να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Δεν έχουν ηχήσει σειρήνες. Ο Κώστας Τσουρός μας ενημέρωσε πως δεν κόβεται η εκπομπή», δήλωσε στην εκπομπή του ο Χάρης Λεμπιδάκης, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

