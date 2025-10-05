search
05.10.2025 11:02

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

05.10.2025 11:02
tsouros_stefanidou

Το τέλος της Τατιάνας Στεφανίδου από τον ΣΚΑΪ έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους εργαζομένους του σταθμού για την επόμενη μέρα, με τους φόβους να επικεντρώνονται πλέον στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού που συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης, ένα μήνα μετά την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Κατσαρίδη στο Πρωινό Σαββατοκύριακο του ΑΝΤ1, το «διαζύγιο» της Παρασκευής κλιμάκωσε την αβεβαιότητα για τις δυσάρεστες εκπλήξεις που δεν αποκλείεται να έρθουν.

Προς το παρόν, ο ΣΚΑΪ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Πληροφορίες αναφέρουν πως δίνεται μια περίοδος αναδιοργάνωσης (και όχι «χάριτος») στην ομάδα της εκπομπής, ώστε να προσπαθήσει να βελτιώσει τις επιδόσεις της.

Η φετινή στρατηγική του ΣΚΑΪ να επιλέξει ζωντανό πρόγραμμα από το μεσημέρι μέχρι το βραδινό δελτίο ειδήσεων, με στόχο ένα διαφορετικό στίγμα από τα άλλα ιδιωτικά κανάλια, ήταν εξ αρχής ριψοκίνδυνη.

Σύμφωνα και με την Αφροδίτη Γραμμέλη, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στον Κώστα Τσουρό ή στην Τατιάνα Στεφανίδου, καθώς «το κοινό από το μεσημέρι και μετά θέλει να δει κάτι άλλο» και έχει ήδη κορεστεί από την πληροφορία που δέχεται από τις 5:00 το πρωί. Η αλλαγή αυτή στη δομή του καναλιού απαιτεί πίστωση χρόνου για να αποδώσει».

Η πίεση στα άνωθεν κλιμάκια – στελέχη του καναλιού του Φαλήρου είναι υπαρκτή γεγονός που μπορεί να προκαλέσει νέα ντόμινο εξελίξεων.

1 / 3