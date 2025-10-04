search
04.10.2025 13:26

«Ας έχει για τους άλλους την ίδια στάση που έχει και για τον εαυτό του»: Η αιχμηρή τοποθέτηση της Χρηστίδου για το ξέσπασμα Λιάγκα (Video)

04.10.2025 13:26
xristidou_liagkas

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου τη στάση του Γιώργου Λιάγκα απέναντι στους δημοσιογράφους έξω από την «Ταράτσα του Φοίβου», μετά την παράσταση του Γιώργου Μαζωνάκη.

O παρουσιαστής του ΑΝΤ1 πλησίασε τους δημοσιογράφους και αφού δήλωσε ότι δεν μιλάει στις κάμερες, είπε ότι θέλει να πει μόνο δυο πράγματα για τον τραγουδιστή.

Η δήλωσή του σχολιάστηκε σκωπτικά στο Happy Day, με τον Δημήτρη Παπανώτα να λέει πως όταν και ο ίδιος μέσω της εκπομπής του κάνει «πεσίματα», δε μπορεί να λέει ότι δε μιλάει.

«Τους μίλησα για τον Γιώργο, ενώ θα μπορούσα να τα πω όλα σήμερα εδώ. Κάποιοι δεν το σεβάστηκαν. Ας είναι καλά. Όλοι κρινόμαστε από την πορεία, από τις αποφάσεις και από τα λεγόμενά μας κύριοι συνάδελφοι. Ξύδι και καλή καρδιά», ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας από την εκπομπή του.

«Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει, ότι έχεις δικαίωμα να μη μιλήσεις, αλλά άσε να κάνουν και οι υπόλοιποι το ίδιο» σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου για το θέμα.

«Απλά εγώ θεωρώ ότι όταν έχεις αυτή τη θέση, όπως την έχουμε εμείς εδώ, και όποτε θέλουμε μιλάμε και όποτε θέλουμε όχι, δεν παίζουμε μετά ένα πλάνο ενός ανθρώπου που γυρνάει την πλάτη και λέμε “α, γύρισε την πλάτη”. Δεν το σχολιάζεις. Εκεί θεωρώ ότι το χάνει ο Γιώργος. Εξαιρεί τον εαυτό του, δεν πρέπει εμείς να τον σχολιάζουμε αλλά μόνο εκείνος μπορεί να μας παίζει. Εξαιρεί τον εαυτό του ότι αν κάποιος δε μιλάει στην κάμερά του, θα τους κατηγορήσει γιαυτό ενώ αυτός δε μιλάει. Ας έχει μια στάση για τους άλλους, ίδια με αυτή που έχει για τον εαυτό του», είπε η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι».

«Οι περισσότερες εκπομπές δε μιλάνε για τον Γιώργο, γιατί είναι απέναντι από τον Γιώργο… Δε μπορεί να εξαιρείται όταν το κάνει και εκείνος» κατέληξε η Σίσσυ Χρηστίδου.

