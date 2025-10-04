Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αντισταθείτε στο νέο κύμα λαϊκισμού

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ανήθικη αίτηση της Hellenic Train

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μόνο η Ν.Δ. εγγυάται οτι η Ελλάδα θα πάει μπροστά

ΕΣΤΙΑ: Κοινή ΑΟΖ Ελλάδος – Κύπρου επρότεινε ο Ν. Χριστοδουλίδης στον Κυρ. Μητσοτάκη

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Διάλογος για την προοδευτική παράταξη

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Πανεπιστημιακοί γιατροί και στα Κέντρα Υγείας

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό.

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Κινούμενη άμμος

ΚONTRA: Βγάζουν το PIRI REIS για έρευνες στο Αιγαίο

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Πανστρατιά στο ΠΑΣΟΚ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αλλάζει Πίστα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε επίσης:

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου – Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Με 17 ώρες ζωντανού προγράμματος το ντεμπούτο του αθλητικού καναλιού – Το πλήρες «πακέτο» περιεχομένου του (video)

Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου: Αρχίζει (3/10) το 55ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριό της στην Καστοριά – Το τριήμερο πρόγραμμα