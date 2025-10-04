search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 22:55
MEDIA

Tο Ποντίκι Web

04.10.2025 07:46

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

04.10.2025 07:46
efimerides-new

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αντισταθείτε στο νέο κύμα λαϊκισμού

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ανήθικη αίτηση της Hellenic Train

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μόνο η Ν.Δ. εγγυάται οτι η Ελλάδα θα πάει μπροστά

ΕΣΤΙΑ: Κοινή ΑΟΖ Ελλάδος – Κύπρου επρότεινε ο Ν. Χριστοδουλίδης στον Κυρ. Μητσοτάκη

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Διάλογος για την προοδευτική παράταξη

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Πανεπιστημιακοί γιατροί και στα Κέντρα Υγείας

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό.

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Κινούμενη άμμος

ΚONTRA: Βγάζουν το PIRI REIS για έρευνες στο Αιγαίο

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Πανστρατιά στο ΠΑΣΟΚ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αλλάζει Πίστα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε επίσης:

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου – Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Με 17 ώρες ζωντανού προγράμματος το ντεμπούτο του αθλητικού καναλιού – Το πλήρες «πακέτο» περιεχομένου του (video)

Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου: Αρχίζει (3/10) το 55ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριό της στην Καστοριά – Το τριήμερο πρόγραμμα

volosAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Βόλος 2-5: Παράσταση για έναν ρόλο το ντέρμπι της Θεσσαλίας

sofia-mitsotaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγανακτισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Καραχάλιο: «Έλεος με τα fake news»

greta tunberg 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγελίες για κακομεταχείρισή της από το Ισραήλ προς παραδειγματισμό – «Την έσυραν από τα μαλλιά, την χτύπησαν, μπροστά μας»

panserraikos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Σεφτές στις νίκες για τα «Λιοντάρια»

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπίμπι αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου – Ο ρόλος του Ερντογάν

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

