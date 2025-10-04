«Πρωινό Σαββατοκύριακο»: Κωστόπουλο περίμεναν, Περρή είδαν – Η ανακοίνωση της Ελένης Τσολάκη

Με διαφορετική σύνθεση ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή της «Πρωινό Σαββατοκύριακο» η Ελένη Τσολάκη.

Η παρουσιάστρια, αφού καλημέρισε τους τηλεθεατές, κατευθύνθηκε προς τους συνεργάτες της, αναφέροντας πως ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν θα βρισκόταν στην παρέα τους.

Θέλοντας να εξηγήσει τι συμβαίνει και γιατί αντί για τον Πέτρο Κωστόπουλο οι τηλεθεατές είδαν Βαγγέλη Περρή, η παρουσιάστρια εξήγησε πως ο πρώτος βρίσκεται στην Αμερική σε προγραμματισμένο ταξίδι για να δει τα παιδιά του.

Το κενό αυτό το Σαββατοκύριακο, πρόσθεσε, θα καλύψει ο Βαγγέλης Περρής.

«Ήρθα να δω πώς θα τα καταφέρω», σχολίασε με χιούμορ ο …αντικαταστάτης του Πέτρου Κωστόπουλου.

Διαβάστε επίσης:

Θανάσης Λάλας: «Η Κοβέσι σχεδόν τους έφτυσε στη μούρη» (Video)

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου – Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ