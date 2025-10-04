«Πρωινό Σαββατοκύριακο»: Κωστόπουλο περίμεναν, Περρή είδαν – Η ανακοίνωση της Ελένης Τσολάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με διαφορετική σύνθεση ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή της «Πρωινό Σαββατοκύριακο» η Ελένη Τσολάκη.
Η παρουσιάστρια, αφού καλημέρισε τους τηλεθεατές, κατευθύνθηκε προς τους συνεργάτες της, αναφέροντας πως ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν θα βρισκόταν στην παρέα τους.
Θέλοντας να εξηγήσει τι συμβαίνει και γιατί αντί για τον Πέτρο Κωστόπουλο οι τηλεθεατές είδαν Βαγγέλη Περρή, η παρουσιάστρια εξήγησε πως ο πρώτος βρίσκεται στην Αμερική σε προγραμματισμένο ταξίδι για να δει τα παιδιά του.
Το κενό αυτό το Σαββατοκύριακο, πρόσθεσε, θα καλύψει ο Βαγγέλης Περρής.
«Ήρθα να δω πώς θα τα καταφέρω», σχολίασε με χιούμορ ο …αντικαταστάτης του Πέτρου Κωστόπουλου.
