Θανάσης Λάλας: «Η Κοβέσι σχεδόν τους έφτυσε στη μούρη» (Video)

Την ανησυχία του για την κατάσταση της δικαιοσύνης στη χώρα και την πολιτική κατάσταση εξέφρασε ο Θανάσης Λάλας μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τον Πάνο Ρούτσι και τους γιατρούς που τον κουράρουν, ο δημοσιογράφος είπε: «Άμα δεν ντρέπεται ο ελληνικός λαός να παρακολουθεί αυτό το πράγμα, ας είναι να γίνει ό,τι είναι να γίνει».

«Ποιος μπορεί κάποιος να έρθει να μπει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει σε μεγάλη αμφιβολία ότι δεν υπάρχει κάτι ύποπτο σε αυτό που γίνεται εκεί. Δηλαδή τι θα σημαίνει να ψάξουν να βρουν από τι πέθανε το παιδί; Από τι δηλαδή φοβάσαι; Εκτός κι αν έχεις έναν άλλον λόγο που μας τον κρύβεις» εξήγησε για το αίτημα του πατέρα απεργού πείνας για εκταφή του γιου του, Ντένις, στα Τέμπη.

«Το δεύτερο και το κυριότερο είναι ότι νομιμοποιείται κάποια στιγμή και η αλητεία. Πρέπει κάποια στιγμή και ο αλήτης να γίνει νόμιμος, δηλαδή με την έννοια να συνεργαστεί με ανθρώπους οι οποίοι είναι πνευματικοί, σκέφτονται καλά… Εδώ πέρα οι αλήτες γίνονται κορώνα. Η αλητεία και η ξεφτίλα και ο εκβιασμός και η διαφθορά έχουν γίνει τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Ο αγνός, ο αγαθός, ο τίμιος άνθρωπος πια θα τον στέλνουν εξορία!», πρόσθεσε τονίζοντας πως η ατιμωρησία και η παρανομία γίνονται αποδεκτές.

«Τους λέει πόσο παράνομοι είναι και πάνε να το παρουσιάσουνε ότι τους δικαίωσε»

Αναφερόμενος στην ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, ο Θανάσης Λάλας επισήμανε: «Τους ήρθε η Κοβέσι και σχεδόν τους έφτυσε στη μούρη. Δεν πρόκειται εσείς ποτέ να αξιωθείτε να δημιουργήσετε ένα κράτος δικαίου. Αυτό τους λέει. Τους λέει πόσο παράνομοι είναι και πάνε να το παρουσιάσουνε ότι τους δικαίωσε. Ότι στην πραγματικότητα αυτά που λέγανε αυτοί, λέει και η Κοβέσι».

«Με ξεπερνάει αυτό που βλέπω και δεν πιστεύω ότι είμαι εγώ το ζητούμενο», πρόσθεσε, τονίζοντας πως αρχίζει να κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή. «Έχουμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι το σωστό είναι το εγκληματικό», εξήγησε.

