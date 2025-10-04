Κωνσταντάρας για Κοζάκου: «Δεν μπορείς να βαφτίζεις το ποτήρι κολοκύθα!» (Video)

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τις δηλώσεις της Γενικής Διευθύντριας Προγράμματος της ΕΡΤ, Μαρίας Κοζάκου, για τη φιλοσοφία των προγραμμάτων της δημόσιας τηλεόρασης και τη σχέση της με το κοινό.

«Συμπαθέστατη και πάρα πολύ ικανή η κυρία Κοζάκου, αλλά μέχρι και οι παρουσιαστές κάπως αντέδρασαν. Το να προσπαθεί να βαφτίσει το ποτήρι κολοκύθα δεν γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σύγκριση που έκανε η Μαρία Κοζάκου ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική τηλεόραση: «Είναι φοβερή, αλλά όταν δίνεις απάντηση ότι και τα ιδιωτικά κανάλια τα πληρώνεις μέσω της διαφήμισης, θεωρώ ότι δεν είχες τι να πεις. Άστοχος παραλληλισμός. Ο κόσμος πληρώνει τα 3 ευρώ στη ΔΕΗ. Δεν συμφωνώ ότι ο κόσμος πρέπει να νιώθει διευθυντής προγράμματος».

«Μίλησε για προγράμματα βραδείας καύσεως από τη μία, αλλά ταχείας χρηματοδότησης από την άλλη. Όλο αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία. Η ΕΡΤ έχει μπει σε ένα άκρως ανταγωνιστικό μονοπάτι», είπε από την πλευρά της η Ιωάννα Μαλέσκου.

Παρά την κριτική που άσκησε, ο παρουσιαστής του OPEN αναγνώρισε τα σημαντικά βήματα που έχει κάνει η δημόσια τηλεόραση τα τελευταία χρόνια. «Η ΕΡΤ είναι πολυκαναλική και έχει βελτιωθεί πολύ. Κάποτε τη βλέπανε μόνο οι γιαγιάδες μας, τώρα αρκετά προγράμματά της βάζουν κάτω προγράμματα ιδιωτικών καναλιών», είπε.

