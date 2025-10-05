search
05.10.2025
05.10.2025

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

05.10.2025
EFIMERIDA_typografeio
@unsplash

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέμα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Κλέβουν ΦΠΑ 1,5 δισ. ευρώ τον χρόνο

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Γεωπολιτικό παιχνίδι με το LNG

Κυριακάτικη ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Αλλάζουν όλα στα επιδόματα

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σκληρό Πόκερ για το casus belli με φόντο το SAFE

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Νέος νόμος για τα χρέη κληρονομιάς

ΕΣΤΙΑ: Νέα τροπή στα Τέμπη: Στο εδώλιο τα συμφέροντα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Αερομαχία για 220 εκατ. ευρώ

Κυριακάτικη ΚONTRA: Μεγάλο κύμα αμφισβήτησης από γαλάζιους υπουργούς και βουλευτές

Real news: Ατομικές ρυθμίσεις για χρέη στα ταμεία

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Μητσοτάκης – Δένδιας Καυγάς ή ρήξη;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Ολα τα σενάρια για Μητσοτάκη

Documento: Σε όλα μέσα ο Μυλωνάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

GARIBASVILI
ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Κατηγορεί την ΕΕ ότι παρεμβαίνει στη χώρα του ο πρωθυπουργός – Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

tsipras-foitites-trapezi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα …. γαλλικά του Τσίπρα

mitsotakis_maximou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Τη στρατηγική της σχεδιάζει η Αθήνα μετά το νέο «βραχυκύκλωμα» – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

kassimatis
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης

greta tunberg 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Οι ισχυρισμοί της Γκρέτα Τούνμπεργκ περί κακομεταχείρισης είναι θρασύτατα ψεύδη»

mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

