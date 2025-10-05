Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέμα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Κλέβουν ΦΠΑ 1,5 δισ. ευρώ τον χρόνο
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Γεωπολιτικό παιχνίδι με το LNG
Κυριακάτικη ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Αλλάζουν όλα στα επιδόματα
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σκληρό Πόκερ για το casus belli με φόντο το SAFE
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Νέος νόμος για τα χρέη κληρονομιάς
ΕΣΤΙΑ: Νέα τροπή στα Τέμπη: Στο εδώλιο τα συμφέροντα
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Αερομαχία για 220 εκατ. ευρώ
Κυριακάτικη ΚONTRA: Μεγάλο κύμα αμφισβήτησης από γαλάζιους υπουργούς και βουλευτές
Real news: Ατομικές ρυθμίσεις για χρέη στα ταμεία
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Μητσοτάκης – Δένδιας Καυγάς ή ρήξη;
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Ολα τα σενάρια για Μητσοτάκη
Documento: Σε όλα μέσα ο Μυλωνάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Διαβάστε επίσης:
Κωνσταντάρας για Κοζάκου: «Δεν μπορείς να βαφτίζεις το ποτήρι κολοκύθα!» (Video)
«Ας έχει για τους άλλους την ίδια στάση που έχει και για τον εαυτό του»: Η αιχμηρή τοποθέτηση της Χρηστίδου για το ξέσπασμα Λιάγκα (Video)
«Πρωινό Σαββατοκύριακο»: Κωστόπουλο περίμεναν, Περρή είδαν – Η ανακοίνωση της Ελένης Τσολάκη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.