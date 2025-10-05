Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέμα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Κλέβουν ΦΠΑ 1,5 δισ. ευρώ τον χρόνο

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Γεωπολιτικό παιχνίδι με το LNG

Κυριακάτικη ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Αλλάζουν όλα στα επιδόματα

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σκληρό Πόκερ για το casus belli με φόντο το SAFE

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Νέος νόμος για τα χρέη κληρονομιάς

ΕΣΤΙΑ: Νέα τροπή στα Τέμπη: Στο εδώλιο τα συμφέροντα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Αερομαχία για 220 εκατ. ευρώ

Κυριακάτικη ΚONTRA: Μεγάλο κύμα αμφισβήτησης από γαλάζιους υπουργούς και βουλευτές

Real news: Ατομικές ρυθμίσεις για χρέη στα ταμεία

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Μητσοτάκης – Δένδιας Καυγάς ή ρήξη;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Ολα τα σενάρια για Μητσοτάκη

Documento: Σε όλα μέσα ο Μυλωνάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

